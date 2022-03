Hospital Santa Isabel é selecionado em projeto nacional que busca a redução de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do SUS.

O Hospital e Maternidade Santa Isabel recebeu representantes do Projeto Saúde em Nossas Mãos – Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil, que busca a redução de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do SUS. Os representantes fizeram uma breve apresentação do projeto e aproveitaram para avaliar o trabalho que o hospital desenvolve em suas UTIs.

O projeto Saúde em Nossas Mãos é uma iniciativa do Ministério da Saúde, realizada por meio do PROADI-SUS conduzida de maneira Colaborativa entre os seis hospitais (Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Beneficência Portuguesa (BP) de São Paulo; HCor – Hospital do Coração; Hospital Moinhos de Vento; Hospital Albert Einstein; e Hospital Sírio-Libanês).

Para o triênio 2021-2023, serão selecionadas 204 UTIs adultas ou pediátricas de hospitais do SUS, que participarão de um ciclo de 24 meses ao longo do triênio, buscando a redução de 30% de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). “O projeto tem como objetivo melhorar a segurança do paciente. Ele vem proporcionar uma verdadeira mudança de cultura na UTI de nossa instituição, trabalhando sempre com engajamento das equipes multidisciplinares nas diferentes áreas de interesse. Ao final do projeto, espera-se ter profissionais que utilizem o método, as ferramentas e técnicas necessárias para disseminar o aprendizado de protocolos de segurança em outras áreas do hospital”, finaliza a coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Santa Isabel, a enfermeira Cristiane Freire.

Ascom/HMSI

Innuve Comunicação