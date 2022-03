Jackson ainda tenta o MDB

Diógenes Brayner – [email protected]

Até sábado a política em todos os Estados vai girar em torno das filiações partidárias, que terminas, com fechamento de janela e outros balangandãs. O trabalho é intenso, e as surpresas também, pelo inusitado de algumas filiações. A informação, passada em primeira mão pela coluna Plenário, agitou o meio político em Sergipe, que foi a filiação e domínio do MDB do Estado, agora em mãos do ex-senador Eduardo Amorim, incentivado pelo irmão Edvan, que ficará no Partido Liberal. Eduardo retornou de Brasília na madrugada de quinta-feira, passou toda a estrutura do PSDB para o senador Alessandro Vieira e hoje se filia ao MDB.

Tudo isso mexeu muito com a estrutura do partido no Estado, que estava em mãos dos seus fundadores desde 1964, no combate ao regime ditatorial. Lógico, que o partido foi se esvaindo ideologicamente, a partir do ano 2000 e abusou de composições à direita, quebrando um perfil de partido que pendia sempre à esquerda, mas neste momento mesclado por filiados que defendem o presidente Bolsonaro e por aqueles que rezam na cartilha do ex-presidente Lula da Silva (PT). Eduardo Amorim quer montar uma legenda que tenha perfil idêntico ao do PSDB, sigla da qual ele se desligou na semana passada.

Nomes importantes do MDB já estão trocando de partido, como é o caso do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, que se filiou ao PSD. Luciano é um nome de peso na sigla e acompanhou todo o trabalho para redemocratização do País. Deixou a o partido triste, mas vai cumprir o seu papel em seu novo aconchego. Alguns outros emedebistas reagiram. É o caso do ex-governador Jackson Barreto, que durante todo o dia de ontem tentou reverter o quadro, mas até às 22 horas não havia conseguido, mesmo depois de uma conversa com Eduardo Amorim para se chegar a um entendimento. Segundo aliados de JB, se o MDB não retornar, o que parece lógico, ele deve se filiar ao PDT ou PSD, mantendo-se na base aliada como candidato a senador.

Aliás, ontem foi um dia de lembranças e se chegou ao pleito de 2010, também ao Governo do Estado. O chamado PSC&Cia, bloco liderado pelos Amorins, apoiava a candidatura do ex-governador João Alves Filho (DEM), mas surpreendeu, a 20 dias das eleições, ao optar pelo candidato Marcelo Déda (PT), indicando exatamente Eduardo para o Senado, tendo Jackson Barreto como vice, que terminou ocupando o Governo, se reelegendo ao lado de Belivaldo Chagas (PSB) a vice, eleito em 2018 para cumprir o mandato que ainda hoje ocupa. Não foi uma boa convivência em razão da divisão de forças dentro de um mesmo projeto, o que terminou provocando uma cisão dos dois lados.

Não é o mesmo cenário… E nem condições. Mas, se por acaso houver necessidade de uma nova composição, será que a cena pode se repetir? Sinceramente, será muito difícil para os dois lados.

Jackson tenta reverter

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) ainda se mantém no partido e está em conversa com a cúpula nacional da sigla em Brasília.

*** Vem mantendo diálogo com a direção nacional do MDB para reverter à situação, que não é fácil.

*** Mais um detalhe: Jackson Barreto teve conversa com os irmãos Edvan e Eduardo Amorim sobre o mesmo assunto.

Valmir disputa Governo

Enfim, batido o martelo: Valmir de Francisquinho (PL) será candidato a governador com apoio total do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto.

*** A decisão foi tomada durante reunião em que participaram poucas pessoas.

*** O PL terá 14 candidatos a governador em todo o Brasil, mas Sergipe será prioridade, porque tem o mais antigo filiado e o que mais dá atenção à sigla.

Chapa de Francisquinho

Francisquinho está cuidando da formação de chapas para federal e estadual até dois de abril. Mas na próxima semana dará coletiva à imprensa e anuncia sua pré-candidatura a governador de forma definitiva.

*** No momento, Francisquinho ainda diz que “não tem nada definido”, mas já está.

*** Já há chapa formada: Francisquinho governador, Emilia Correa (Patriota) a vice e Eduardo Amorim (MDB) ao Senado.

Mandato de vereadora

Francisquinho já havia convidado a vereadora Emília Correa para ser sua vice na disputa pelo Governo. O convite foi bem visto, mas ainda não havia se definido.

*** Um detalhe: membros do legislativo, para disputar mandato executivo, não precisam se desincompatibilizar. Emília será candidata à vice, mas continua exercendo o mandato de vereadora.

Eduardo entrega sede

O ex-senador Eduardo Amorim passou ontem a sede e toda documentação do PSDB para o atual presidente da sigla, senador Alessandro Vieira, também pré-candidato a governador.

*** O PSDB foi entregue a Alessandro com todas as suas contas em dia. Um contador mostrou toda a situação. Entregou a sede e o studio de gravações.

*** Eduardo diz que deixa o PSDB sem raiva e nem rancor, mas admite que não merecia esse tratamento da Direção Nacional, principalmente de São Paulo.

Eduardo e conversas

O ex-senador Eduardo Amorim vai hoje ampliar conversas com lideranças e membros de outros partidos, entre eles o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB).

*** O assunto será política. Eduardo começa a agir para a formação de um bloco maior para apoio à chapa liderada por Francisquinho.

Trabalho intenso

O pré-candidato a governador por Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), está em um trabalho intenso para montar as chapas proporcionais. “Temos que fortalecer os partidos aliados tanto quanto o nosso”.

*** A sua candidatura está crescendo, mas nesse período ele está mais focado em ajudar os candidatos proporcionais nos seus caminhos. “Mas logo, logo iremos retomar as andanças”.

Fábio com André

Depois de anos filiado ao PDT, o deputado federal Fabio Henrique deixa o partido e se filia ao União Brasil, presidido em Sergipe pelo ex-deputado André Moura, que vai colocar em campo um time forte para estadual e federal.

*** Como disse terça-feira à coluna, Fábio Henrique comunicou sua decisão ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

*** Outro deputado que estava com problemas em seu partido, o PTB, Rodrigo Valadares, também foi para o União Brasil e disputa vaga na Câmara Federal.

Recuo e silêncio

Comentário de bastidor feito por um analista político: “O candidato do PT ao Governo, Rogério Carvalho, recuou e está em silêncio. O problema é que ele não conseguiu fortalecer o partido”, avaliou.

*** Acrescentou que em torno do radar político dele circulam candidatos à Alese sem grande potencialidade eleitoral – apenas três disputam bem – e para federal apenas o nome do deputado João Daniel se reelege.

Psol ainda aguarda

O Psol está aguardando concluir conversa com o PT em abril sobre uma composição na formação de chapa majoritária. Até o momento não há nada definido.

*** O Psol fará uma conferência em abril para definir se participa da chapa majoritária do PT indicando o senador ou se lança candidatura própria ao Governo do Estado.

Clóvis com Cidadania

O empresário Clóvis Silveira é o novo presidente do Solidariedade em Sergipe e já está começando a filiar o seu bloco no partido, que mudam de legenda.

*** Após o período de filiação o Solidariedade fará um encontro e vai declarar apoio à candidatura de Rogério Carvalho (PT) a governador.

Giro pelas redes sociais

O Antagonista – Parlamentares tentam minimizar notícias recentes de que a noiva de Lula tem incomodado algumas figuras proeminentes do PT.

Pri Leite – Ninguém acredita que tenho tantos amigos virtuais, mas garanto que para mim são todos reais!

Folha – Governo Bolsonaro vai desobrigar uso de máscaras em repartições públicas. Ministério da Saúde deve baixar portaria até a sexta-feira.

Flávia Maynarte – Sentindo o cheiro da derrota do Bolsonaro, Véio da Havan desiste de disputar uma cadeira no Senado.

Igor Gadelha – Por Daniel Silveira, deputados evangélicos e bolsonaristas aumentam pressão sobre presidente da Câmara.

Cessar fogo – Especialistas afastados pelo autocrata russo fazem parte de um grupo de 126 pessoas que assinaram texto defendendo cessar-fogo na Ucrânia.

Folhajus – Moro usou prisões da Lava Jato para obter apoio da opinião pública, diz pesquisador.

Deltan Dellagnol – Ex-presidente Lula segue fazendo o que sempre fez: mentindo e pensando apenas em si mesmo.