João Daniel quer saber: “Para onde estão indo as armas e munições liberadas pelo Exército?”

O deputado federal João Daniel (PT/SE) protocolou um requerimento, durante sessão da Câmara dos Deputados da última quarta-feira, 30, questionando e solicitando ao ministro da Defesa informações sobre o registro dos clubes de tiro e autorizações de uso para caçadores esportivos e atiradores esportivos.

Subscrito pelos deputados Valmir Assunção, Patrus Ananias e Marcon, todos do PT, o requerimento cobra do ministro da Defesa informações com relação ao registro dos clubes, tendo em vista que no atual governo Bolsonaro o número de caçadores, atiradores e colecionadores tem crescido assustadoramente no Brasil.

Só em 2021 houve um crescimento dos registros médios mensais de 700%, em relação a 2016. O Exército é responsável pelo registro e controle de Certificado de Registro Pessoa Física – Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e dos clubes de tiros.

“Em um momento de crescente violência que vivemos no país, com o próprio presidente da República incentivando o uso de armas pela população, o aumento desenfreado de registros de atiradores e a legalização de milhares de armas e munições em mãos da população, exige um controle efetivo, por parte do Exército Brasileiro, com relação a sistemática que está sendo adotada”, discursou João Daniel.

Daniel quer saber: “Qual o perfil dos sócios dos clubes de tiros e dos caçadores e colecionadores, qual a distribuição geográfica das licenças, qual o perfil socioeconômico dos usuários dessas armas e munições? Precisamos ter um controle sobre a proliferação de armas legais em mãos desse grupo de usuários”, completou.

Foto assessoria

por Ascom João Daniel