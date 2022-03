Ludmilla sobre expor intimidade com Brunna Gonçalves: “Todo mundo faz amor”

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão cada vez mais à vontade para expor a vida amorosa e intimidade delas nas redes sociais e em entrevistas. O casal, que se tornou importante para a representatividade LGBTQIAP+, tem dado detalhes da vida sexual e, em conversa com Quem, a cantora falou sobre o assunto.

“A gente tem um limite. Acho que porque levamos muita coisa na brincadeira, tudo se torna mais leve. Mas estamos nos sentindo tão à vontade com o nosso público, tão livre, que falamos da nossa intimidade igual qualquer casal faz. É sobre amor, vida real. Todo mundo transa. Todo mundo faz amor”, declara.

No último fim de semana, Ludmilla gerou burburinho na web, ao fazer um vídeo cortando as enormes unhas postiças em uma van após se apresentar no Lollapalooza. “Tenho uma esposa me esperando em casa, não posso, não. Como é que Cardi B vive com isso, gente? Não dá nem para mexer no celular. Tô fora”, brincou.