Mulheres presas por tráfico de drogas tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Duas mulheres presas em flagrante por tráfico de drogas tiveram as prisões convertidas em preventivas pela Justiça nessa quarta-feira (30). Elas foram presas pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), após informações repassadas pelas polícias Civil e Militar de Poço Verde, na tarde da terça-feira (29), logo após uma delas ser identificada transportando drogas para o município.

De acordo com o delegado de Poço Verde, Cláudio Feitosa, elas foram identificadas como Luzia Cardoso Santos e Maria do Socorro Ferreira Sales. A delegada do Denarc, Brenda Albuquerque, e sua equipe, receberam a informação de que Luzia estava transportando drogas em um veículo do transporte intermunicipal. Diante disso, a equipe interceptou o veículo e fez a abordagem.

Com Luzia, foi encontrada uma bolsa com 100 gramas de crack e meio quilo de cocaína. Diante disso, ela foi presa em flagrante. A partir da prisão de Luzia, os policiais chegaram até Maria do Socorro. Com as conversões em prisões preventivas, após audiência de custódia, elas já se encontram à disposição da Justiça.

“O sucesso das prisões e apreensões se deram pela união de forças do Denarc e da Delegacia de Poço Verde, com o devido apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) da Polícia Civil”, destacou o delegado.

Fonte e foto SSP