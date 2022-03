“Orlinha da Coroa do Meio agora irá se chamar Orla Zé Peixe”, “comemora Fabiano

O vereador Fabiano Oliveira (PP) comemorou a aprovação do Projeto de Lei que denomina Orla Zé Peixe, o logradouro conhecido como Orlinha da Coroa do Meio, localizado no Bairro Coroa do Meio. O Projeto foi aprovado por unanimidade na última quarta-feira, 30.

Para o parlamentar, a aprovação desse projeto simboliza uma justa homenagem ao querido e saudoso sergipano Zé Peixe. “Eu tinha certeza que os vereadores iriam aprovar esse Projeto e ajudar a preservar a memória de José Martins Ribeiro Nunes, mais conhecido como Zé Peixe. É apenas um singelo reconhecimento ao sergipano que foi agraciado com diversos prêmios e homenagens, e é lembrado como uma das figuras mais notórias de todos os tempos”, comemorou.

“A atual Orlinha da Coroa do Meio, local escolhido para homenagear Zé Peixe, passa por um plano de reconfiguração urbanística, executado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, com a construção de passeios em concreto, ciclovia e pavimentação asfáltica. O projeto contempla ainda uma moderna iluminação, rampas de acessibilidade, sinalização vertical e horizontal, rede de drenagem, instalações hidrossanitárias e paisagismo, se convertendo em mais um atrativo para a atividade do turismo”, comentou.

“A obra está alinhada ao +Aju, Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda, que visa impulsionar a retomada econômica do setor de turismo, que foi bastante afetado com a pandemia do novo coronavírus”, completou.

Foto Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella,