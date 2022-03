Pl que reconhece risco da atividade de atirador desportivo é aprovada

Na manhã desta quinta-feira, 31, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) aprovou o Projeto de Lei Nº 24/2022, de autoria do deputado estadual Capitão Samuel, que reconhece o risco da atividade de atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas no Estado de Sergipe.

Segundo o Deputado Capitão Samuel, os mais de 3 mil atiradores esportivos no Estado de Sergipe, necessitavam do reconhecimento do risco da atividade por correrem graves perigos de ataques, especialmente pelo fato de armazenarem e transportarem armas e munições que são bens de interesse de criminosos.

O Capitão Samuel (PSC) pontua que a aprovação do projeto dará solução a um grande problema enfrentado pelos CAC’s, uma vez que, pelas regras atuais do Decreto nº 9.846/19, os atiradores desportivos só podiam portar a arma municiada durante o trajeto do local de guarda até os clubes, ficando desprotegidos em sua residência, local de guarda e, ainda, correndo risco de eventual sequestro, devido os armamentos que possui. Agora este problema chega ao fim”, finaliza.