Prefeito de Moita Bonita confirma apoio à pré-candidatura de Laércio Oliveira ao Senado

Quem está se movimentando bastante nesta largada para as eleições de outubro é o pré-candidato ao Senado Federal, Laércio Oliveira (Progressistas). Após anunciar chapas competitivas para deputados estaduais e federais, Laércio continua recebendo importantes apoios na sua corrida para chegar ao Senado da República. Dessa vez foi o prefeito de Moita Bonita, Dr Wagner Costa, que anunciou adesão ao seu projeto político.

Dr Wagner confirmou que apoiará a sua pré-candidatura ao Senado e disse que Laércio está preparado para exercer qualquer cargo público, não só em Sergipe, como também no Brasil. Segundo ele, Laércio tem condições de ser governador, senador ou qualquer outro cargo que ele queira. “Vejo Laércio um grande estadista. Um político muito gabaritado, com uma capacidade extraordinária. Tenho certeza que Sergipe ganhará muito com ele no Senado Federal”, declarou.

Segundo Dr Wagner, desde o início do seu mandato Laércio tem se colocado à disposição de Moita Bonita. “Assim que nós assumimos a Prefeitura, ele nos procurou e, ainda em 2020, disponibilizou recursos do seu gabinete. Em 2021 também teve recursos, e agora, em 2022, ele enviou emendas parlamentares. Foi mais de R$ 1 milhão para Moita Bonita. Portanto, ele é um político que abraçou o nosso município e está nos ajudando”, enfatizou.

Foto assessoria

Por André Carvalho