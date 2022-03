Prefeito de Ribeirópolis participa de evento da FAMES para gestores

O prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), participou acompanhado dos seus secretários da Prosa da FAMES “Integrar para Crescer”, uma ação de integração entre as áreas de conhecimento da administração pública, reunindo autoridades, gestores e equipes técnicas das gestões municipais de todo o estado de Sergipe. O evento foi promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), por meio da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, nesta terça-feira, 29, no Teatro Tobias Barreto.

O encontro tinha como principal objetivo promover o diálogo e a troca de conhecimento para integração da gestão pública. Ao todo foram cerca de 14 palestrantes ofertando conhecimento para que os gestores possam evoluir cada vez mais, como também conversar sobre intercomunicação e a importância do diálogo bem feito para gestão pública.

De acordo com Rogério, esta é mais uma oportunidade da sua gestão aperfeiçoar e adquirir técnicas que serão revertidas em benefícios para o povo. “Um bate-papo muito importante para todos os prefeitos e secretários, para que possamos cumprir cada vez com mais qualidade a missão que nos foi dada para gerir o município” destacou o prefeito de Ribeirópolis.

O gestor municipal esteve acompanhado dos seus secretários de transporte, Cleiton Oliveira, de educação Maria Jeane e de controle interno Ana Lúcia, além do deputado federal e pré-candidato ao governo de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), o presidente do FAMES, Cristiano Cavalcante, do superintendente de relações institucionais da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Jorginho Araujo e vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza.

Por Ascom Governo Municipal de Ribeirópolis.