Show da Turnê Revival Legião Urbana ocorre dia 1º de Abril em Aracaju no Teatro Tobias Barreto

O fabuloso baú de sucessos da banda Legião Urbana será reaberto em Aracaju com o novo show ‘Revival Legião Urbana’ comandado pela Vértice. A apresentação será realizada a partir das 21h de sexta-feira, 1º de abril no Teatro Tobias Barreto. Será indispensável a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso ao teatro.

A Legião Urbana ainda é referência não apenas no Rock Brazuca mas também no cenário da MPB, onde o Renato Russo e sua banda deixaram órfãos milhares de fãs com a morte precoce do artista.

Para o repertório do show não vão faltar sucessos como Será, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica e muitas outras músicas que enriqueciam as nossas rádios nos anos 80/90, sempre com mensagens críticas e ao mesmo tempo poéticas que ainda hoje, aquecem os corações dos fãs mais saudosistas.

“A Banda Legião Urbana é referência para nós quando falamos de músicas com conteúdo e como fazemos parte de uma banda de Rock n’ Roll, não poderíamos deixar de fazer esta homenagem para estes grandes artistas que tanto influenciaram e ainda depois de tantos anos influenciam nossas vidas.” Maestro Marzio – pianista e tecladista da Vértice.

Esta turnê que em abril além de Aracaju-SE, passa por Maceió e Arapiraca-AL, promete trazer um repertório novo com ornamentação e direção de palco diferenciada, mas também pretende democratizar o destino dos alimentos recebidos na compra dos ingressos solidários, segundo a Vértice, será o público que vai escolher para qual instituição os alimentos serão destinados.

“Entendemos que o show e tudo ao redor dele só é realizado através da incrível força do público, pois sem público não tem show. Assim, nada mais justo que permitir que o mesmo escolha o destino dos alimentos levados por ele onde certamente, ajudarão muitas pessoas em um momento tão difícil na qual grande parte da população brasileira e especialmente sergipana vem passando. Arte e consciência social devem caminhar juntos e quando viabilizamos estes conceitos de forma democrática para todos e todas é fantástico e libertador. Para se ter a ideia do tamanho disso, nossa previsão é que consigamos arrecadar mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis, imagine quantas pessoas poderemos ajudar junto com este fantástico público?”. Luis Alberto – Vocalista da Vértice.

O show Revival Legião Urbana promete trazer a energia contagiante dos shows que aconteciam no Brasil na era de ouro do rock nacional dos anos 80/90.

“Quem viveu esta geração ou deseja saber como eram os shows da época, certamente irá se deliciar neste momento diferenciado, onde o saudosismo será o combustível para uma noite incrível. Este show está imperdível”. Genilton Caribé – Guitarrista da Vértice.

Ingressos

Os ingressos do show estão sendo vendidos na Loja Litoral 655-Centro, Na Loja Hitz no Shopping Jardins e na bilheteria do Teatro Tobias Barreto com preços a partir de R$ 35,00.

Tambem podem ser adquiridos On-Line através do site www.guicheweb.com.br.

Outras informações através do número (79) 99939-7457 Viva Eventos.

Fonte: Assessoria de Imprensa