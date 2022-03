Toca Mágica do Sr. Coelho diverte a garotada no Shopping Jardins

Atração acontece aos finais de semana no Jardim de Inverno do centro de compras em Aracaju (SE)

De 1º a 17 de abril, o Shopping Jardins convida a criançada a explorar os segredos da ‘Toca Mágica do Sr. Coelho’ e viver uma experiência repleta de música, dança e fantasia. A atração acontece aos finais de semana, das 15h às 18h, em sessões de 30 minutos, na área verde central em frente à Praça de Alimentação Jardins.

Compras a partir de R$150 na plataforma Shopping Jardins Online dão direito a duas pulseiras de acesso (1 criança + 1 adulto acompanhante). A atração é limitada a 30 pessoas por sessão (15 crianças + 15 acompanhantes).

Durante o evento, os ajudantes do Sr. Coelho irão revelar os mais divertidos segredos da toca, inclusive como é feito o ovo de Páscoa. E o público será desafiado a desvendar charadas e expressar muita habilidade na dança para ingressar no time de ajudantes da toca.

As primeiras apresentações da ‘Toca Mágica do Sr. Coelho’ acontecem nos dias 1º, 2 e 3 de abril, às 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h e 17h30, e os participantes devem chegar 5 minutos antes do início da sessão escolhida. O regulamento completo está disponível no site shoppingjardins.com.br.

Toca Mágica do Sr. Coelho

O quê? Apresentação musical com muita dança e interações com o público.

Quando? De 1º a 17 de abril (sexta-feira a domingo). Sessões de 30 minutos, das 15h às 18h.

Onde? Jardim de Inverno do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Compras a partir de R$150 no Shopping Jardins Online dão direito a 2 pulseiras de acesso (1 infantil + 1 acompanhante).

Mais informações? Regulamento completo no shoppingjardins.com.br.

