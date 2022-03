Traficante de drogas com atuação em SE e BA morre em confronto

Uma operação conjunta do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope); da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), ambas da Polícia Civil de Sergipe; e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Litoral Norte, da Polícia Militar da Bahia, localizou Maycon Yuri Conceição Santos, 26 anos. Ele vivia na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com as investigações, Maycon era foragido do sistema prisional. Contra ele, pesavam dois mandados de prisão pendentes de cumprimento expedidos pelo Poder Judiciário sergipano, ambos por tráfico e associação ao tráfico.

Após a fuga, o investigado passou a utilizar documentos falsos a fim de dificultar sua localização por parte das forças de segurança, bem como fugiu de Sergipe e fixou residência no estado da Bahia, onde passou a residir sob proteção de uma organização criminosa local.

Maycon vivia tranquilamente em um condomínio de classe média no município de Feira de Santana/BA de onde continuava cometendo crimes e era responsável por abastecer a zona oeste da capital sergipana com os entorpecentes maconha e crack, bem como determinando a execução de rivais.

Após um intenso trabalho de inteligência e troca de informações entre as forças de segurança dos estados foi possível a localização do fugitivo.

Na tarde desta quarta-feira, dia 30, Maycon foi abordado por equipes policiais, porém resistiu à prisão e acabou sendo atingido pela equipe após reação. Ele foi prontamente socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Foram apreendidos uma pistola calibre 380; CNH falsa em nome de Mayke Santos Pereira e um veículo Fiat Siena.

Fonte e foto SSP