Use Moda e Kank FC decidem o 1º Campeonato Municipal de Futsal no próximo sábado

O 1º Campeonato Municipal de Futsal de Simão Dias será decidido no próximo sábado, 02 de abril, entre os times da Use Moda e Kank FC, no ginásio de Esporte José Maria Costa, 20h30.

Antes da partida principal será realizada a decisão do terceiro lugar, às 19h30, entre o Cantinho das Massas (Baixada) x Dapper Futsal. A entrada no ginásio será 1kg de alimento não perecível.

Após o término dos dois jogos acontece a entrega da premiação aos vencedores, com troféus e medalhas, bem como ocorre o sorteio de uma motocicleta CG Start 2022 0km para os participantes da grande final.

As duas equipes conquistaram vaga na decisão na noite da última terça-feira, 29 de março, após venceram seus adversários na fase de semifinais. O Kank FC venceu o Cantinhos das Massas por 4 x 3 e o Use Moda goleou o Dapper Futsal por 5 x 0.

O 1º Campeonato Municipal de Futsal tem organizado da Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias