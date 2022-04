Almaviva inaugura sede em Socorro com apoio da gestão municipal

Nesta quinta-feira, 31, Nossa Senhora do Socorro deu as boas-vindas oficiais à Almaviva. O prefeito Padre Inaldo esteve na sede da empresa para participar da inauguração simbólica da companhia. Também estiveram no evento o governador do Estado, Belivaldo Chagas, o secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos, e a secretária de Trabalho, Mônica Meneses.

Com cerca de 15 anos no mercado brasileiro, a Almaviva é um grupo corporativo italiano que tem como missão atender áreas como tecnologia, call center e comunicação digital. A chegada dessa empresa à Socorro gerou cerca de 4 mil empregos diretos, com perspectiva de crescimento, e mil empregos indiretos.

O prefeito Padre Inaldo expressou alegria e emoção ao falar sobre a inauguração. “Esse é mais um grande passo no nosso município. Sinto uma felicidade imensa por nossa cidade ter sido escolhida pela rede Almaviva. Agradeço à direção pela parceria. A chegada dessa grande empresa traz desenvolvimento, emprego e movimentação econômica para Socorro”, declarou o prefeito.

Francesco Renzetti, diretor executivo da Almaviva, destacou o compromisso e dedicação da gestão municipal ao investir no processo de implantação da rede no município. “Nossa empresa está em expansão e por isso procuramos por cidades que tivessem um grande potencial de desenvolvimento e, acima de tudo, compromisso com os moradores. Nossa Senhora do Socorro se destacou com o trabalho constante direcionado aos socorrenses e aos servidores, por isso foi escolhida e agora, juntos, estamos gerando mais de 4 mil empregos”, disse.

Luiz Carlos, secretário de Indústria e Comércio, explicou que a implantação da sede da empresa no município passou por um processo que durou cerca de um ano. “Durante todo esse tempo, tratamos de projetos de benefícios e incentivos fiscais, fizemos diversas reuniões com o grupo Almaviva e eles foram muito compreensivos ao atender o pedido do prefeito Padre Inaldo para que os moradores de Socorro fossem priorizados durante o processo de contratação. Essa é uma grande oportunidade por se tratar de um momento em que poderemos aumentar a circulação econômica e dar dignidade a tantos socorrenses, além de trazer essa organização internacional com uma grande estrutura para nossa cidade”, explicou.

Unidade Socorro

A unidade da Almaviva de Nossa Senhora do Socorro é uma empresa com amplo espaço para o trabalho e interação de seus funcionários. A sede é equipada com tecnologias de última geração, possui refeitório e salão de convivência para o conforto de todos que frequentam o local.

Fonte e foto assessoria