André Moura é carta fora do baralho

Por Adiberto de Souza *

Por mais que se esforce para negar sua inelegibilidade, o ex-deputado federal André Moura (União Brasil) é carta fora do baralho nas eleições deste ano. Condenado em última instância a oito anos e meses de prisão e tornado inelegível por cinco anos, o político não deve tentar se candidatar. Mais do que ninguém, ele sabe que teria o registro negado pela Justiça Eleitoral. Mesmo que a defesa de André diga o contrário, a publicação do acórdão da Ação 973, condenando-o por crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa, significa o grand finale do processo. É verdade que ainda cabe recurso de embargos de declaração, mas esse instrumento serve apenas para o réu pedir correção de possíveis omissões, obscuridade e contradição no acórdão. Ademais, mesmo que conseguisse uma brecha na lei para se candidatar – no Brasil tudo é possível – o presidente do União Brasil seria visto com desconfiança por boa parte dos sergipanos, temerosos em eleger um político que poderia perder o mandato a qualquer momento. Como se sabe, o eleitor não gosta de perder o voto. Misericórdia!

Ficou na vontade

O pré-candidato a governador de Sergipe, João Fontes (PTB), terá que achar outra pessoa para disputar o Senado pelo partido. É que a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), recusou o convite do fidalgo e transferiu seu domicílio eleitoral de São Paulo para o Distrito Federal. Na semana passada, Fontes foi à Brasília convidar Damares para disputar o Senado por Sergipe. Desde então, sonhava que seu convite seria aceito. Não foi. Cruzes!

Alegria baiana

Os deputados federais petistas Márcio Macedo e Gleisi Hoffmann tiveram um animado encontro com os cantores e compositores baianos Juliano Maderada e Luisinho. Foi em Salvador, durante a visita do presidenciável Lula da Silva aos pré-candidatos do PT naquele estado. Os artistas animaram a galera da estrelinha cantando músicas sobre Lula e o povo brasileiro. Marminino!

Conversa fiada

Antes de deixar o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho anunciou a desapropriação das áreas por onde passará um dia o Canal do Xingó. Essa obra não passa de um sonho, pois para abrir os 300 quilômetros de canais serão necessários R$ 2,4 bilhões. O governador Belivaldo Chagas (PSD) já alertou que Sergipe sozinho não consegue tocar este empreendimento: “Dos quilômetros que compõem o projeto, 90% estão na Bahia. Então, é preciso que haja uma somação de forças”, alertou Chagas. No mais, é conversa fiada para enganar os trouxas. Home vôte!

República da Serra

Nesta fase de pular a cerca partidária, o PL tem atraído vários políticos de Itabaiana. Entre os novos filiados à legenda nascidos na cidade serrana estão o deputado estadual Gilmar Carvalho e o ex-presidente do DEM em Sergipe, José Carlos Machado. Ambos devem ter sido convencidos a se filiarem pelo ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, um dos manda chuva do PL. Tanto Gilmar quanto Machadão disputarão cadeiras na Assembleia Legislativa, enquanto Valmir ainda não sabe se concorre ao governo. Danôsse!

MDB esvaziado

As principais lideranças do MDB se bandearam para outros partidos, deixando a tradicional legenda esvaziada. Só não ficou à deriva porque o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto, assumiu interinamente a presidência. O gestor substituiu o ex-presidente Sérgio Reis que, juntamente com o irmão e deputado federal Fábio Reis, se filiou ao PSD. Resta saber se o ex-governador Jackson Barreto permanecerá no MDB ou se também trocará de endereço partidário. Crendeuspai!

Moro correu do pau

O ex-juiz de direito Sérgio Moro trocou o Podemos pelo Muda Brasil e desistiu de disputar a Presidência da República. Em outras palavras: o fidalgo correu do pau. Segundo o senador Rogério Carvalho (PT), a desistência de Moro “é o reflexo de um projeto autoritário rejeitado pelos brasileiros”. E o petista disse ainda que o ex-magistrado “tentou enganar o povo, mas foi desmascarado. Em 2018, Moro tirou Lula, o líder das pesquisas, das urnas. Agora em 2022, o povo disse não a candidatura dele”. Desconjuro!

Volta pra casa

Quem está de volta ao PDT é o deputado estadual Garibalde Mendonça (1º à direita). Após cinco mandatos no MDB, o distinto retorna ao partido que se filiou na década de 90 e pelo qual se elegeu para a Assembleia em 1998. “Como diz o ditado, o bom filho à casa torna, e aqui estou para mais uma missão”, discursou Garibalde. Ele teve a ficha de filiação referendada pelo prefeito de Aracaju e presidente do PDT, Edvaldo Nogueira. O deputado estadual Zezinho Sobral também trocou o Podemos pelo reduto pedetista. Ah, bom!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Há pessoas que se acostumam tanto ao deserto de si mesmas que a simples menção do nome “floresta” lhes soa como uma ofensa pessoal”. Supimpa!

Muda de mãos

A nova diretoria da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis em Sergipe será empossada na próxima segunda-feira. O novo presidente da entidade será o empresário José Wilson, dono do Hotel Vidam, na Orla de Atalaia. Com larga experiência na área acadêmica, professor Wilson investiu no setor hoteleiro por acreditar no poder do turismo sergipano. A solenidade de posse está marcada para às 19h30, no plenário da Assembleia Legislativa. Prestigie!

Não acredite

Este 1º de abril é considerado o dia da mentira. A WikipédiA informa que a data começou a ser difundida em Minas Gerais, onde circulou o jornal “A Mentira”. De vida efêmera, o periódico foi lançado no 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. “A Mentira” saiu pela última vez a 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. Será verdade?

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 19 de setembro de 1950.

* É editor do Portal Destaquenotícias