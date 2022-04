Ao lado de Mitidieri e Jeferson, deputada Janier Mota se filia ao PSD

A convite do governador Belivaldo Chagas, do deputado federal Fábio Mitidieri e do deputado estadual Jeferson Andrade, a deputada estadual Janier Mota se filiou ao Partido Social Democrático (PSD), na manhã desta quinta-feira, 31, em ato solene na sede da sigla, em Aracaju.

“O nosso governador Belivaldo, Fábio e Jeferson (atual presidente do PSD Sergipe), são três pessoas muito queridas em minha vida. Por isso, não poderia recusar o convite de entrar para a família PSD”, destacou Janier Mota, que deixa o Partido Liberal (PL).

“Me sinto muito lisonjeada em ter entrado para o PSD, um partido composto por grandes nomes de nosso Estado, que vem ajudando a desenvolver economicamente e socialmente a nossa terra, como o nosso líder maior, o governador Belivaldo, e o meu amigo Fábio, que com a fé de nosso Deus será o nosso próximo governador de Sergipe”, afirmou a parlamentar.

BIOGRAFIA

Natural da cidade de Nossa Senhora da Glória, no Sertão Sergipano, e residente na cidade de Itabaianinha, Região Sul de Sergipe, Janier Mota Santos Primo é empresária do ramo de cerâmica, agropecuarista, citricultora e proprietária de um dos maiores parques de vaquejada de Sergipe, o Gabriel Mota.

Janier Mota é ex-vice-prefeita do município de Itabaianinha. Cumpriu a gestão municipal no período de 1º de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2019, quando assumiu seu primeiro mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), após ser eleita democraticamente nas eleições gerais de 2018 em 11º lugar, com 25.731 votos.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo