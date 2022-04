Campanha Nacional: saiba quais os locais e quem pode se vacinar contra influenza e sarampo a partir de segunda-feira, em Aracaju

A partir da próxima segunda-feira, dia 4, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciará, simultaneamente, a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e a 8ª Campanha Nacional de seguimento contra o Sarampo.

As duas campanhas serão ofertadas nas salas de vacina das 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), três shoppings da capital e no drive-thru montado no Parque da Sementeira. Entre 4 e 8 de abril também haverá vacinação com o ‘Carro da Vacina’, ofertando a vacina contra a influenza e contra covid-19, na praça Zilda Arns, no Jardins, exclusivamente para idosos.

Conforme anunciado pelo Ministério da Saúde, a Campanha Nacional contra a Influenza iniciará dia 4 de abril e seguirá até 3 de junho. Em 2021, foram aplicadas 231.600 doses da vacina contra a influenza na capital, 30.655 doses a mais que as utilizadas em 2020, quando foram imunizadas 200.945 pessoas.

Dividida em duas etapas, a primeira fase da campanha contra a gripe, de 4 de abril a 2 de maio, contemplará idosos e profissionais de saúde. A meta desses dois públicos na capital é de 110.929 pessoas, sendo 82.141 idosos e 28.788 profissionais de saúde. A primeira remessa recebida pela capital foi de 21.960 doses, o que corresponde a 19,7% do público dessa fase, por isso, é necessário o escalonamento da campanha por grupos.

“Iniciaremos a vacinação com os idosos com 60 anos ou mais, contemplando inclusive, aqueles que se encontram acamados ou domiciliados. No caso desses idosos, a vacinação será realizada pelas equipes das unidades às quais os idosos acamados estão vinculados”, explicou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Ainda de acordo com a secretária, na oferta do serviço o idoso poderá receber, simultaneamente, as vacinas contra a influenza e contra a covid-19, caso tenha dose a receber desse imunizante. “Todas aquelas pessoas com 12 anos ou mais podem receber vacinas simultaneamente ou com qualquer intervalo. Portanto, os idosos que estão aptos a receber sua quarta dose, também poderão recebê-la no momento da vacinação contra a influenza. Não é recomendado aplicar doses simultâneas apenas em crianças de 5 a 11 anos, que devem cumprir intervalo de 15 dias entre a vacina da covid e influenza ou qualquer outro imunizante”, orientou.

Segunda etapa da influenza

Na segunda etapa da campanha, o cronograma, que inicia dia 3 de maio e segue até o dia 3 de junho, contemplará um público-alvo mais amplo. Serão vacinados: crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e forças armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Vacinados em 2021

Durante a campanha de imunização contra a influenza ano passado foram vacinadas 77.607 pessoas da população em geral; 52.047 idosos; 31.673 crianças de 6 meses a menor de seis anos; 19.914 trabalhadores da saúde; 6.303 pessoas com comorbidades; 3.878 professores; 3.519 gestantes; 1.417 profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; 423 puérperas; 381 trabalhadores de transporte coletivo; 79 caminhoneiros; 66 pessoas privadas de liberdade; e 2 indígenas.

Campanha Sarampo

A 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo será realizada de 4 de abril a 3 de junho, e assim como a da influenza, também será dividida em duas etapas. A primeira, de 4 de abril a 2 de maio irá vacinar apenas os profissionais de saúde com esquema vacinal incompleto. Na segunda etapa, de 3 de maio a 3 de junho, a estratégia é indiscriminada, tendo como o público alvo as crianças, que serão imunizadas independentemente da situação vacinal.

Profissionais de saúde com idade entre 20 e 29 anos sem registro de vacina contra o sarampo devem receber a primeira dose, e em 30 dias, a segunda. Já os que fazem parte dessa faixa etária e com o registro da 1ª dose da vacina, recebem a segunda para completar o esquema vacinal. Os profissionais de saúde com idade entre 20 e 29 anos que já receberam duas doses da vacina contra o sarampo já estão com esquema vacinal completo e não precisam se vacinar.

Já os profissionais de saúde com idade entre 30 e 59 anos sem registro de vacina contra o sarampo recebem dose única. E àqueles que já possuem registro da vacina, não necessitam se vacinar.

Pontos de Vacinação

Os grupos contemplados nas duas campanhas de vacinação têm acesso ao serviço, de segunda a sexta-feira, nas 45 Unidades Básicas de Saúde (das 8h às 16h), nos shoppings: Riomar, Jardins e Aracaju Parque (das 8h às 17h).

Para a Campanha contra a Influenza, também estará disponível, de 4 a 8 de abril, o ‘Carro da Vacina’, que ficará instalado na Praça Zilda Arns (bairro Jardins), das 8h às 13h, e o Parque da Sementeira, das 8 às 13h.

Por Ana Dulce Melo