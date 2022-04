Casal de pastores e filho suspeitos de espancar e matar mulher chegam ao estado de Sergipe

A Secretaria da Segurança Pública confirmou nesta sexta-feira (01) que o casal de pastores evangélicos e o filho deles, presos em Araçatuba (SP), suspeitos de torturar e matar uma mulher de 35 anos, no ano passado em Sergipe, já estão no estado.

O crime aconteceu em julho de 2020, no Conjunto Marivan, Bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com as investigações da polícia, depois de matar a vítima, o casal levou o corpo dela para o interior de Alagoas. Com a ajuda dos dois filhos, um deles adolescente, o corpo foi queimado e enterrado em um canavial.

Relembre o caso

Os pastores evangélicos e o filho deles, de 25 anos, estavam foragidos e tinha mandado de prisão em aberto pelo envolvimento no crime praticado há cerca de dois anos, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Na época, a vítima foi acolhida pela família, sendo forçada a trabalhar em condições análogas à escravidão. Ela teria sido torturada e espancada até a morte.