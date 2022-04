Com previsão de chuva para as próximas 48 horas, PMA suspende aulas e mantém alerta às ocorrências

Nas primeiras seis horas desta sexta-feira (1º), Aracaju já havia acumulado 82 milímetros de chuva, sendo que, a maior parte desse volume foi registrada na zona Norte da cidade. Ainda na manhã de hoje, a Prefeitura enviou mensagens de alerta informando sobre a previsão de continuidade da chuva moderadas pelas próximas 48 horas.

As equipes da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, estão em monitoramento por toda a cidade. Até o momento, 11 ocorrências foram registradas através do número emergencial 199, entre elas, um de deslizamento de terra, no bairro Santos Dumont, e inundação em uma residência, no Bairro Industrial. O atendimento das mesmas já está sendo realizado pelas equipes.

No bairro 18 do Forte, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) suspendeu, temporariamente, as atividades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Fonseca, devido a problemas decorrentes das fortes chuvas. Antes do início dos atendimentos, as chuvas danificaram parte do telhado da unidade, causando acúmulo de água na parte interna da UBS. As equipes de manutenção da SMS já estão no local providenciando os reparos necessários e, assim que possível, os serviços voltarão a ser ofertados à população.

Ainda na zona Norte, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) suspendeu, provisoriamente, as aulas nas escolas municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jaime Araújo, no bairro Soledade, Ágape, no bairro Siqueira Campos, e Sabino Ribeiro, no 18 do Forte. A Sabino e a Ágape já estavam sem aula hoje por conta de outros serviços que estão sendo realizados na escola. A Jaime Araújo serviu o lanche os alunos e os liberou. Não haverá aula na parte da tarde nessas escolas.

Trânsito

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) também está em monitoramento pela cidade. Até meados desta manhã, os pontos mais conflituosos eram: avenida Airton Teles, que teve o trânsito parcialmente interditado; avenida Pedro Valadares com avenida Francisco Porto; região da Praça da Imprensa; avenida Coelho e Campos com Carlos Firpo, nas proximidades do restaurante Padre Pedro; e avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, sobretudo na rotatória do Colégio Jardins.

O trânsito está interditado na avenida Airton Teles, por conta do alagamento na via e de um veículo que tentou acessar o local e ficou enguiçado. Agentes de trânsito estão no local para auxiliar os condutores.

Os agentes estão nos locais para orientar motoristas e pedestres, coordenar o fluxo do trânsito, e a SMTT orienta os condutores que evitem essas localidades.

Emergência

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil através do serviço 199, que funciona 24h.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Com informações da AAN

Foto: Ascom/Emurb