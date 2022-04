Crescimento de Bolsonaro inviabiliza a 3ª via e joga pressão em Lula e no PT!

Este colunista já escreveu (e chegou a ser criticado) sobre isso e as “teses” vão se confirmando: a evolução da popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), é uma constatação quase que inconteste. Setores da “grande mídia” e alguns dos principais levantamentos sobre análise do cenário já entenderam essa mudança. Superada a pandemia do novo coronavírus (covid 19), até a rejeição do governo federal está “despencando”, sobretudo com a retomada das atividades econômicas.

Para o titular deste espaço, se até o início da campanha eleitoral a rejeição do governo continuar em queda, Jair Bolsonaro entra na disputa com condições de já reverter a liderança de Lula (PT) já no primeiro turno. A mais recente pesquisa do instituto PoderData, por exemplo, com três mil entrevistas em 275 municípios nas 27 unidades da Federação, sinaliza não apenas um crescimento da aprovação do presidente, como também a redução assustadora da vantagem que o petista detinha para o chefe do Executivo. A “gordura” que Lula acumulou, parece que está acabando…

Com um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e registrada no TSE sob o número BR-06661/2022, no 1º turno, a pesquisa mostra uma queda na diferença de Lula para Bolsonaro para apenas 9% (41% x 32%), considerando que em janeiro passado a vantagem do petista era de 14%, além do fato de que só depois do resultado mais recente que saiu a confirmação da desistência da pré-candidatura do juiz Sérgio Moro (União Brasil) para a presidência da República, que apareceu com 6% das intenções, ou seja, um perfil de eleitorado mais propício a votar em Bolsonaro do que em Lula.

O atual presidente ampliou os programas sociais, estimulou a retomada da atividade econômica, está entregando um volume grande de obras de seu governo ou muitas outras que estavam paralisadas desde as gestões do Partido dos Trabalhadores. Os ataques continuados e sistemáticos contra Bolsonaro parecem fazer cada vez menos efeito. E para piorar o sentimento “antipetista” voltou a crescer junto à população. A sensação é que Lula “chegou no limite” das pesquisas de intenção, já não mantém a estabilidade e começou a cair, assustadoramente. É bem verdade que o Mercado tem reagido negativamente às suas falas recentes, fazendo “esfriar” parte da expectativa criada com uma possível volta.

E esse crescimento de Bolsonaro não afeta apenas Lula e o PT, que já estão pressionados, mas também a chamada “3ª via”! Com espaços generosos na “grande mídia” durante a pandemia, Sérgio Moro sucumbiu; o senador Rodrigo Pacheco tentou emergir como “novidade” e não colou; o senador Alessandro Vieira (Cidadania) “afundou” junto com a CPI da Pandemia; nomes como Simone Tebet (MDB) e o “incansável” Ciro Gomes (PDT) não conseguem emplacar! O “popular” João Dória (PSDB), “a referência da vacina”, chegou a desistir da pré-candidatura, mas pressionado, foi convencido a seguir em frente, mesmo sendo “fritado” por seu “aliado” Eduardo Leite (PSDB).

Em síntese, a oposição não se entende, diverge, é heterogênea! Muitos que condenaram Bolsonaro durante a pandemia, hoje não têm nem discurso para tentar uma reaproximação e estão fadados ao insucesso. E ao PT, ainda para aumentar a contradição, buscou uma aliança com o ex-tucano Geraldo Alckmin, que se filiou no PSB e será o pré-candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Lula. Alguns setores do PDT e do PSOL que podem votar no petista, no 1º ou no 2º turno, já condenam a aproximação. A pressão é cada vez maior e, quem diria: Jair Bolsonaro é o pré-candidato que mais cresce nas pesquisas. Coisas da política…

Veja essa!

O União Brasil, liderado por André Moura em Sergipe, filiou nessa sexta-feira (1º) o deputado federal Fábio Henrique; o prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas; e Antônio Nery de Tobias Barreto que, junto com Yandra Barreto e Gedalva Umbaubá, devem compor a chapa para deputado federal.

E essa!

Já na chapa para deputado estadual o União Brasil liderado por André Moura ratificou os nomes de Marcelo Sobral de Itaporanga; Marival Santana de Simão Dias; Ana Alves (filha do ex-governador); Cristiano Cavalcante de Capela e Ilha das Flores; Edjan do Santa Maria; Kaká Santos de Tobias Barreto; e Misael Dantas de Estãncia.

PDT

Por sua vez, o PDT, liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, filiou os deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Sobral; o desportista Milton Andrade também foi e comenta-se que mais parlamentares estaduais estão chegando no “apagar das luzes”.

PSD

O partido do pré-candidato Fábio Mitidieri filiou o cantor Danielzinho, Aloizio Viana de Simão Dias, o ex-deputado Adelson Barreto, a deputada estadual Janier Mota, o deputado Luciano Bispo, o deputado Francisco Gualberto, além do deputado federal Fábio Reis. Vale lembrar que a legenda mantém os deputados Goretti Reis, Jeferson Andrade, Maísa Mitidieri e Adailton Martins.

Bomba!

Chega a informação de Brasília que a Comissão Executiva Nacional do MDB se reuniu e decidiu, por unanimidade, decretar a intervenção no Diretório do partido em Sergipe. Inclusive, uma Comissão Interventora foi nomeada e terá poderes de organizar e dirigir o partido, para formalizar acordos políticos.

Exclusiva!

A Executiva Estadual do MDB está sendo notificada e terá um prazo de oito dias, caso entenda ser necessário, para apresentar qualquer tipo de defesa. Wellington Salgado (MDB/MG) seria o presidente interino por 30 dias; é possível que a intervenção tenha partido de Sergipe, mas é aguardar a resposta do presidente Sérgio Reis nos próximos oito dias…

Filiações no PV

A sexta-feira (1º) também foi marcada por filiações no Partido Verde, que vai apoiar a pré-candidatura de Rogério Carvalho (PT) para governador. Chegaram o deputado estadual Ibrain de Valmir e o vice-prefeito de São Cristóvão, Paulo Júnior. O PV compõe federação para o pleito de 2022 com o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Ibrain de Valmir

“Estou muito feliz com o convite feito a mim e ao meu pai, agradeço a Reynaldo Nunes e aos demais colegas pela indicação do nosso nome na sigla. Em especial agradeço ao nosso Senador Rogério Carvalho, que vem conversando, nos incentivando e nos mostrando que Sergipe pode mais”, disse Ibrain em seu discurso de filiação.

Filiações no PL

O partido liderado pelo ex-prefeito Valmir de Francisquinho terá o empresário José Carlos Machado disputando um mandato de deputado estadual com o radialista Gilmar Carvalho, que disputará a reeleição; para federal, além do deputado Tallyson de Valmir, o partido vem com o já deputado Bosco Costa, o deputado Zezinho Guimarães, e o ex-prefeito de Frei Paulo, Zé Arinaldo.

Abril Azul

Durante todo o mês de abril, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) vai se somar às iniciativas de conscientização sobre o autismo. Anunciada pelo conselheiro presidente, Flávio Conceição, na sessão plenária, a ação da Corte é motivada pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo – 2 de abril.

Flávio Conceição

“Apesar de eventualmente terem dificuldades de interação social, os autistas fazem parte da sociedade e têm os mesmos direitos de todos; é importante que as pessoas conheçam mais sobre o tema como forma de diminuir a discriminação”, destacou o conselheiro presidente, Flávio Conceição.

Ações

As ações internas no Tribunal já tiveram início com a exibição de uma nova imagem na área de trabalho dos computadores do órgão. Elaborada pela Diretoria de Comunicação (Dicom), a ilustração destaca a analista de controle externo II, Priscila Boaventura Soares Vieira, e seu filho, Joaquim Boaventura Soares Vieira.

Priscila Boaventura

“Estou realmente muito emocionada e feliz pelo reconhecimento da necessidade de conscientização sobre o autismo pelo Tribunal de Contas do meu Estado, ao qual estou vinculada como servidora efetiva! Como mãe, orgulhosa pela homenagem ao meu filho lindo, gentil, inteligente e autista!”, ressalta a servidora do TCE.

Palestra

Ainda no mês de abril, a fachada da Corte ficará iluminada na cor azul. Além disso, haverá uma palestra voltada aos servidores sobre diversos aspectos do autismo, a exemplo de suas características e necessidades de diagnóstico precoce.

TEA

O autismo, ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Sinais de alerta podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]