Deputado estadual Zezinho Sobral filia-se ao PDT, em Aracaju

O deputado estadual Zezinho Sobral filiou-se ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) na tarde desta quinta-feira, dia 31. O ato aconteceu na sede do Diretório Estadual do Partido em Aracaju e contou com a presença do presidente da legenda, o prefeito Edvaldo Nogueira, membros do diretório e novos filiados.

“Fiquei muito honrado e agradecido com o convite de Edvaldo Nogueira. Tenho identidade com a proposta administrativa do partido, com a eficiência na prestação de serviço, ética e resultados. O PDT em Sergipe é um agrupamento muito fraterno e me senti em ambiente de amizade e de companheirismo. O presidente do PDT é um homem de grupo, que fortalece uma relação para desenvolver boas políticas públicas para atender a população”, complementou.

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, a chegada de Zezinho Sobral ao PDT é muito positiva e reflete na união de pensamentos pelo fortalecimento da democracia, das boas práticas na política para agregar em benefícios para o povo sergipano. “Zezinho Sobral é um jovem político que muito honra Sergipe no mandato na Assembleia Legislativa. Ele se destaca como líder da bancada governista. Trabalha com maestria, com profissionalismo, sem perder a elegância e seus princípios. Vem para fazer a diferença no PDT. Com Zezinho Sobral vamos fazer história”, destacou Edvaldo Nogueira.

Ascom Deputado Zezinho Sobral