Deputado Gilmar Carvalho se filia ao Partido Li eral em Sergipe

O deputado estadual Gilmar Carvalho (até então sem partido) se filiou, na manhã desta quinta-feira (31), ao Partido Liberal – PL.

A ficha de filiação de Gilmar foi abonada pelo ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, cotado para encabeçar a chapa do partido ao Governo de Sergipe.

Gilmar Carvalho é pré-candidato a deputado estadual pelo PL e recebeu as boas-vindas de Valmir. “Seja bem-vindo Gilmar. Vamos caminhar juntos por Sergipe com o PL. Sem sombra de dúvidas, um nome que muito nos honra pela qualificação do seu mandato na Assembleia”, destacou Valmir.

O ex-prefeito disse, ainda, que o deputado Gilmar vem somar forçar ao PL, já que é uma referência na política, na defesa do povo sergipano e na comunicação do Estado de Sergipe.

Por Assessoria Parlamentar