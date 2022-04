Dois homens morrem em troca de tiros com policiais em Socorro

No início da manhã desta sexta-feira (1º), policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais deram cumprimento a mandados de prisão preventiva em desfavor de Bruno dos Santos de Oliveira, 33 anos; e de Ricardo dos Santos Cordeiro, 44, expedidos pela Comarca de Poço Redondo pelos crimes de violação de domicílio; dano e tentativa de homicídio, ocorridos no dia 20/09/2021, na sede do município de Poço Redondo.

Bruno e Ricardo foram localizados em um residência no Conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro, onde se encontravam escondidos. Os indivíduos resistiram à prisão, ocasião na qual houve o revide.

Eles foram socorridos e levados ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), porém não resistiram aos ferimentos.

Em setembro de 2021, os criminosos invadiram uma residência a fim de ceifar a vida do morador, porém o mesmo não se encontrava, ocasião na qual os mesmos passaram a danificaram os móveis da residência onde se encontravam apenas duas mulheres. Ato contínuo, o morador/alvo dos meliantes chegou à residência e os mesmos efetuaram disparos contra o mesmo, porém não o acertaram. Policiais militares da CIOPAC se deslocaram para residência, de imediato, tendo os resistentes apreendido fuga.

Os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais militares e se embrenharam em um matagal. Os militares efetuaram buscas até a manhã seguinte, porém os indivíduos não foram localizados na ocasião. Ainda nas diligências, os policiais militares foram até a residência de Bruno onde encontraram 142 munições intactas de calibre 9mm e 67 munições do mesmo calibre, já deflagradas.

Desde então, os mesmos se evadiram do município de Poço Redondo/SE.

A localização dos resistentes tão somente foi possível graças ao trabalho integrado do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE); da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL); e do Núcleo de Inteligência da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC).

Com informações e foto da SSP