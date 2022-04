Elese promove Workshop de criação e desenho experimental com Fábio Sampaio

No próximo dia 7 de abril, o artista plástico Fábio Sampaio irá desenvolver um novo projeto na Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (Elese). Trata-se do ‘Workshop Imersão com Criação de Desenho Experimental’, gratuito, e com a parceria da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A iniciativa pretende oferecer uma introdução básica em exercícios de criação, permitindo a cada aluno descobrir elementos de um desenho próprio.

O workshop está programado para acontecer no horário das 9h às 12h, tendo ainda, material de participação prática. As vagas são limitadas e os interessados devem efetuar inscrição através do contato: 79 3216-6845. Além do aperfeiçoamento voltado aos servidores, a Elese tem promovido em parceria com diversas instituições uma série de cursos de interesse da sociedade sergipana, sem custos.

De acordo com o artista e produtor cultural que está com uma mostra em cartaz na Galeria do Espaço Cultural da Elese, o workshop será uma atividade recreativa e artística. “O encontro é um bate papo alusivo ao tema, até porque todo mundo sabe desenhar da sua forma. No entanto, o objetivo é destravar os participantes para despertar práticas artísticas. É valido pontuar ainda que é uma forma de conectar pessoas, já que estamos retomando as atividades presenciais depois de um período crítico de isolamento por conta da pandemia. Pretendemos desenvolver uma atividade recreativa com um acompanhamento do profissional que poderá sugerir, dialogar e orientar em uma perspectiva criativa”, explicou Fábio Sampaio.

Para a diretora da Escola do Legislativo, Isabela Mazza, o curso contribuirá na prática de iniciação em desenho. “O artista Fábio Sampaio irá apresentar técnicas de traços e iniciação em desenho voltado ao público geral, servidores, e, especificamente, aos alunos do curso de Artes Visuais da UFS, por meio da parceria firmada com o ambiente acadêmico”, disse.

A pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Sergipe, Sueli Maria Pereira, destaca a importância de projetos que unem as duas instituições. “É válido essa aproximação da Escola do Legislativo com a universidade na ideia de estreitar relações. Isso é um ganho para todos. A expectativa são as melhores para o workshop, pois será utilizado um espaço dedicado ao fomento da arte e cultura com a participação de alunos e professores tendo atuação direta do Fábio Sampaio”, finalizou.

Histórico profissional

Nascido em Santos (SP) e residente em Aracaju desde o princípio dos anos noventa, Fábio Sampaio, artista plástico e produtor cultural, possui vasta produção artística, com participações apresentando trabalhos em importantes exposições nacionais e internacionais, a exemplo das Bienais de Florença e Bruxelas.

Fábio Sampaio, inspirado em Alex Vallouri, “pioneiro da arte do grafite no Brasil “, em Nelson Leirner e no artista multimídia Guto Lacaz, transpõe barreiras fungíveis e infungíveis, mediante a sua arte inspiradora e impactante, remetendo aos movimentos artísticos expressionistas, modernistas e contemporâneos, apresentando identidade singular e distante de estereótipos.

Fonte e foto assessoria