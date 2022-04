Flash político: Alessandro diz que mantém conversas com líderes que não estão no Governo

Por Diógenes Brayner

O senador Alessandro Vieira (PSDB) teria se reunido na quarta-feira (30) com o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) e Edvan Amorim (PL). A informação inicial era para um entendimento da duas legendas com o Podemos, desde que Daniele Garcia fosse para Senado e Eduardo Amorim (sem definição de partido) para deputado federal.

O senador Alessandro não negou o encontro, mas observou que “o relato não corresponde à verdade”, acrescentando que “o diálogo entre todos aqueles que fazem oposição ao grupo governista é natural e saudável, mas não se tratou em nenhum momento sobre composições. Essa hora certamente chegará mais adiante”.

Segundo Alessandro, “a federação formada pelo PSDB/Cidadania já apresentou meu nome a pré-candidato ao Governo, como é público, da mesma forma como o Podemos apresentou a pré-candidatura da delegada Danielle Garcia ao Senado”.

– Com relação especifica ao ex-prefeito Valmir de Francisquinho e o ex-senador Eduardo Amorim, reitero o que também já afirmei publicamente: são grandes nomes da política sergipana, aptos a pleitear o espaço político que entenderem como o melhor para seus projetos.

Para Alessandro, “política se faz com respeito, capacidade de construção e, principalmente, com a compreensão clara de onde estão os adversários a enfrentar nas próximas eleições”, disse Alessandro, acrescentando que “falamos com todos os líderes relevantes que não estão no grupo governista”.

O senador pelo PSDB disse que já teve conversas todos os líderes de oposição e certamente teremos outras: “Não vejo dificuldades em uma composição mais adiante.