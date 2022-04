Flash político: Kaká Santos filia-se ao União Brasil e vai candidatar-se a deputado estadual

O empresário Kaká Santos (na foto ao lado de André Moura) será candidato nas eleições de 2022. Kaká se filiou ao União Brasil com o olho em uma cadeira na Assembleia Legislativa, visando fortalecer a região Sul e Centro-Sul do Estado.

– Estou certo da minha capacidade e amadurecimento, para bem representar nossa querida Tobias Barreto. Tenho enfrentado grandes desafios, mas com empenho, coragem e determinação os mesmos serão superados”. Disse Kaká.

O ato de filiação aconteceu na tarde desta sexta-feira (01/04), em Aracaju, com presença do ex-deputado federal e presidente do partido em Sergipe, André Moura.