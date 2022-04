Fortes chuvas continuam caindo e provocando alagamentos em várias ruas e bairros da capital

As fortes chuvas que caíram desde as primeiras horas desta sexta-feira (01) em Aracaju provocaram vários pontos de alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil do município, a tendência é que o tempo continue nublado com chuvas moderadas nas próximas 48 horas.

Devido ao volume de água, muitos locais já registram pontos de alagamento, a exemplo do centro da capital, bairros Santa Maria, Santos Dumont, Japãozinho, Coqueiral, além do canal da Avenida Airton Teles.

As informações passadas pela Defesa Civil Municipal são de que o serviço de monitoramento registrou, nas últimas 6 horas, um acumulado de 37 milímetros na Região do Mosqueiro, 60 mm na Zona Norte e 14 mm nas demais áreas.

Foto redes sociais