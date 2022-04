General Maynard inicia ‘Páscoa Solidária’ com distribuição de peixes

Em mais uma edição, a Prefeitura de General Maynard realiza a entrega dos kits peixe no município. A iniciativa tem como objetivo permitir que a população possa comemorar a Semana Santa seguindo a tradição religiosa que é sagrada pelos católicos.

Para a dona de casa Maria Vasconcelos dos Santos, esse é um momento importante para a sua família, não somente pela questão religiosa, mas por ter alimento em casa. “As coisas estão difíceis e agente ganha assim um peixe desse”, afirmou dona Maria.

Para receber o kit peixe é preciso fazer o cadastro nos seguintes pontos: Sede ( Creas); Povoado Pinga Fogo (Escola José Maciel Santos); Leite Neto e Pedro Gonçalves. Os interessados também devem ter na família a renda per capta de até meio salário mínimo.

A aposentada Maria de Lourdes se inscreve desde o início do projeto. “Para nós é um projeto muito bom , garante nosso peixe na Semana Santa e aumenta nossa fé. Não abro mão do kit peixe”, afirmou a aposentada rural .

Páscoa Solidária

A Prefeitura de General Maynard auxilia na alimentação das famílias e se preocupa com a cultura religiosa do município, investe ainda mais no fortalecimento de suas tradições. ” Esse projeto teve início desde 2017. Desde lá seguimos com a tradição da distribuição dos kits para as famílias. Em 2021, distribuímos cerca de 940 kits, esperamos que esse ano ultrapasse esse número. O objetivo é que todas as famílias possam passar a Semana Santa com peixe na mesa”, afirmou o prefeito Valmor de Nira.

Foto assessoria

Por Élida Fruteira