Itabaiana faz último treino antes da segunda partida decisiva contra o Sergipe

O Tremendão da Serra tem mais um desafio pela frente. A equipe tricolor enfrenta o Sergipe no segundo jogo da semifinal do Campeonato Sergipe neste sábado (2). O Itabaiana finalizou na manhã desta sexta-feira (1º) a preparação para o confronto.

O técnico Leandro Campos junto com a comissão técnica aproveitou os dois dias de preparação para fazer ajustes na equipe, trabalhando taticamente. O treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Izaldo, que cumprirá suspensão automática.

O Itabaiana entra em campo novamente contra o Sergipe neste sábado (2), às 15h50, no estádio Etelvino Mendonça. O Tremendão da Serra tem o objetivo de reverter o placar do primeiro jogo, que foi 2 a 0 para o time colorado, e se classificar para a final. Para isso, o clube tricolor conta com o apoio da torcida.

Os ingressos estão à venda na Loja Tremendão da Serra (Rua Treze de Maio, 140 – Itabaiana) e em Robson Lanches, com valores a partir de R$ 10.

Foto: Artur Aragão/AO

Fonte Duim Comunicação