MDB em Sergipe está à deriva

Hoje e amanhã ainda são dias corridos para filiações partidárias e troca de legendas. O “tráfego” será intenso, porque de última hora muita coisa pode acontecer. Aliás, tem se revelado coisas inesperadas, como o fato do MDB naturalmente migrar para o comando do prefeito da cidade de Laranjeiras, Juca Bala, que é o segundo vice-presidente da sigla e teve que pegar o partido, para não deixá-lo à deriva. Juca pode não se manter presidente, porque nesse tipo de mudança a Direção Nacional indica uma comissão provisória, mas pelo que já representou – e representa – o MDB no Estado, é lamentável vê-lo flutuando, tendo a sorte de conseguir um membro da direção que tome conta dele nesses últimos momentos.

O ex-deputado estadual Marcos Franco, que está no partido há anos e coordena o bloco político na região de Laranjeiras, ao lado do prefeito Juca Bala, cuidará do partido o tempo que for necessário, mas deixa claro que não sairá do MDB e manterá a estrutura do seu bloco na legenda, até para preservar a história do partido em Sergipe. Anda não se tem ideia do que vai dar. Ultimamente. a sigla surfa por ondas dispersas. Estava sob comando do deputado federal Fábio Reis, tendo como vice-presidente o irmão Sérgio. Os dois migraram para o PSD, em um momento que o PT, através de Rogério Carvalho, atuava para dominá-lo, junto com o deputado federal Fábio Henrique, que se filiou ao União Brasil, e o empresário Clóvis Silveira, que ontem assumiu o comando do Solidariedade, deixando a histórica sigla ao Deus dará.

Ainda não há uma definição sobre como ficará o MDB, mesmo com a chance real de o ex-senador Eduardo Amorim assumi-lo provisoriamente, o que já deveria ter acontecido, para mais à frente presidi-lo definitivamente. O projeto dele é se aliar ao Partido Liberal, que lançará na próxima semana o ex-prefeito Valmir de Francisquinho a governador do Estado, tendo Eduardo ao Senado, que já há tempos expõe o desejo irrecusável de retornar ao Congresso. Do lado mais tradicional do MDB está o ex-governador Jackson Barreto, que deixa à impressão de estar atuando para manter a sigla sob seu comando.

Até o momento a informação mais concreta é de que a sigla vai para os Amorins, pois o silêncio total de JB, que sequer se filiou a outro partido, deixa clara a impressão que o histórico MDB em Sergipe ficará em outras mãos e adotara postura política diferente, já a partir das eleições deste ano.

Sem boa Solidariedade

O empresário Clóvis Silveira pode não confirmar oficialmente a Presidência do Solidariedade, partido que assumiu ontem, mesmo com tudo acertado com o presidente nacional da sigla, deputado Paulinho da Força.

*** Está havendo interferência externa para evitar que a Presidência fique com Clóvis e ele não aceita pressão sobre isso.

*** Clovis não é homem de pendengas políticas e já está decidido a deixar o partido, caso essa interferência continue.

Forte em Estância

Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) filiou, em Estância, no seu partido, ontem, o ex-prefeito Carlos Magno e seu filho, ex-vereador Tito Magno.

*** Ainda em Estância, o PP conseguiu a filiação do vice-prefeito André da Graça e de outras lideranças politicamente fortes na região.

Janier no PSD

A deputada estadual Janier Mota filia-se ao PSD, atendendo a convite do governador Belivaldo Chagas, deputados Fabio Mitidieri e Jeferson Andrade.

*** A deputada tem um relacionamento de amizade com os três e Fábio Mitidieri disse que ela era sua “mãe de oração”. Janier falou que não poderia recusar um “convite da família PSD”.

*** Ainda não está definido, mas a deputada pode recuar da decisão de não disputar a reeleição e buscar a continuidade do mandato no pleito deste ano.

Gualberto no PSD

O deputado Francisco Gualberto também se filiou ontem ao PSD e explicou: “Quando tomei a decisão de vir para o PSD fiz uma escolha político-partidária. Precisava ir para um outro partido porque não poderia ficar na roça que estava”.

*** Segundo Gualberto, “lá, no PT, apareceram muitas formigas, e achei melhor contribuir com outra plantação, noutra roça, noutro terreno, mas num terreno que me dignifique, por isso escolhi o PSD”.

Juca preside MDB

Chega a informação de que no momento o MDB está sob o comando do prefeito de Laranjeiras, Juca Bala, que é o segundo vice-presidente do partido em Sergipe.

*** Esse comando seria pró-forma, enquanto se define a situação da sigla no Estado, que seria entregue ao ex-senador Eduardo Amorim. Uma Comissão Provisória deve ser formada pela Direção Nacional.

*** Juca disse que assumiu a Presidência de forma automática, em razão da saída do presidente e do vice-presidente, já que ele é o segundo vice-presidente.

Grupo fica no MDB

Juca Bala disse que fará tudo ouvindo o líder do grupo, ex-deputado Marcos Franco, e acrescentou que vai continuar no MDB, “porque é o partido que nós todos sempre estivemos filiados”.

*** Disse ainda que a partir de agora vai ouvir a orientação da Direção Nacional, mas que seja qual for à decisão o grupo vai permanecer no MDB.

*** O bloco vota em Fábio Reis a federal (ex-presidente do MDB em Sergipe) e para estadual a tendência é continuar com o deputado Jefferson Andrade (PSD).

Chapa está completa

O deputado João Daniel explicou ontem que a federação do seu partido com o PV e PCdoB terá nove candidatos a federal, sendo no mínimo três mulheres e 25 a estadual, que é o máximo.

*** – Já temos chapa completa, diz Daniel, acrescentando que “estamos também tentando viabilizar a chapa do PSB, com Valadares Filho para deputado federal”.

Daniele desmente

Diante da saída de Sérgio Moro do Podemos para o União Brasil, circulou boatos em Aracaju que a delegada Daniele Garcia o acompanharia para o novo partido.

*** Daniele Garcia desmentiu e disse que não procede. Ela se mantém no Podemos, disposta a ser candidata ao Senado.

Cara de Itabaiana

O ex-deputado federal José Carlos Machado filiou-se ontem ao Partido Liberal e está colocando o seu nome à disposição para disputar mandato de deputado estadual ou federal.

*** Machado é um nome que ilustra a política sergipana e tomou o caminho certo: “o PL tem a cara de Itabaiana”.

Sobre saída de Dória

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse ontem que “democracia exige respeito às regras e espírito público. João Doria foi apontado como candidato do PSDB através de prévias”.

*** – Ele conta com credenciais mais que suficientes para a disputa e fez por merecer a oportunidade de servir ao Brasil compondo uma ampla frente democrática, disse.

Valdevan na espera

O deputado federal Valdevan Noventa recorreu da decisão do TSE que o cassou e espera o que dirá o STF. Dificilmente conseguirá reverter e retornar à Câmara.

*** Valdevan, entretanto, não está parado e deve indicar uma irmã, que é vice-prefeita de Santa Luzia do Itanhin para disputar vaga em Brasília.

Cantos na Bahia

Márcio Macedo (PT) disse ontem que na agenda do ex-presidente Lula na Bahia ocorreu um encontro divertidíssimo: “eu e Gleisi Hoffmann com cantores e compositores Juliano Maderada e Luísinho”.

*** – Eles cantaram as composições sobre Lula e o povo Brasileiro: “Oh Lula teu nome tá guardado no meu coração. Tu não me sai da mente não…”

Giro pelas redes socais

Ricardo Pereira – O TRF-2 extinguiu ação contra a presidenta Dilma sobre as supostas pedaladas fiscais.

O Antagonista – Interlocutores de Lula dizem que, caso eleito, ele deverá nomear Cristiano Zanin para uma das duas vagas que se abrirão no STF.

Demite ministro – Depois de dizer que colocaria a “cara no fogo” por Milton Ribeiro, Jair Bolsonaro decidiu trocar o ministro da Educação para evitar mais desgaste.

Revista Fórum – Bíblia com fotos de Milton Ribeiro e pastores acusados de lobby é distribuída em evento do MEC.

O Antagonista – Pressionados pelas pesquisas que reforçam a polarização, lideranças do MDB, do PSDB e da União Brasil prometem uma única candidatura do centro.

Mariana – Eu adoro o twitter porque em um segundo eu to lendo uma fofoca e no outro os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade.

Eduardo Paes – Recado a juventude carioca: vocês tem até 04 de maio para ajudar a decidir o futuro do nosso país!

Ancelmo Góis – Mulheres que têm imagens íntimas divulgadas sem autorização têm sequelas como automutilação.