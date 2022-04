Movimenta Itabaiana marca início do Projeto Academia da Saúde

Na noite da última quinta-feira (31) aconteceu, na praça do Chiara Lubich, o Movimenta Itabaiana, evento que marcou o lançamento oficial do Projeto Academia da Saúde.

A ação teve como objetivo principal promover e incentivar a prática da atividade física. Os professores Natan Henrique e Jailza Rezende comandaram centenas de pessoas nos exercícios aeróbicos por meio de um aulão de ritmos.

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, ressaltou a importância do projeto que atenderá, principalmente, ao público que não tem acesso a uma academia.

“Uma alimentação saudável aliada à prática de exercícios físicos é a receita ideal para obter mais qualidade de vida”, disse.

O secretário municipal de Saúde, José Suelton, disse que a proposta do projeto é diminuir os índices de doenças cardiovasculares e de pessoas com obesidade por meio dos exercícios físicos.

“Fiquei muito feliz em ver que as pessoas compareceram e entenderam nossa proposta. O projeto já começou com o pé direito e com certeza continuará assim. As parcerias foram muito importantes para que tudo saísse perfeito”, relatou.

O evento

O Movimenta Itabaiana também contou com serviços de aferição de pressão, glicemia e orientações de saúde com nutricionistas. Além disso, houve sorteio de brindes.

Os patrocinadores do evento organizaram uma mesa com comidas saudáveis em alusão ao dia 31 de março, onde é comemorado o Dia Mundial da Saúde e da Nutrição.

Fonte e foto assessoria