Nova diretoria da ABIH-SE será empossada na próxima segunda-feira

A nova diretoria para o biênio 2022/2024 da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) tomará posse em solenidade a ser realizará na próxima segunda-feira, 4 de abril, às 19h30, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

A nova mesa diretora é composta pelo presidente, Prof. José Wilson, do Hotel Vidam; a vice-presidente, Raira Freitas, do Hotel Resort Makai; a segunda vice-presidente, Raquel Queiroz, do Recanto da Orla; a diretora administrativa, Kátia Sandra Pimentel do Xingó Parque Hotel; o vice-diretor administrativo, João Menezes, do Hotel Arcus; o diretor-financeiro, João Paulo de Andrade, do Hotel Del Mar; e o vice-diretor financeiro, Alexandro de Oliva, do Hotel Aquários.

O Prof. José Wilson assume o comando da ABIH-SE no período de retomada da economia após pouco mais de dois anos da pandemia da Covid-19, o que torna o mandato ainda mais desafiador. Mas para encarar as dificuldades, o presidente eleito enfrenta as adversidades como um estímulo para alavancar o destino Sergipe. “Para isso, já temos traçado o Plano de Gestão, que contempla ações de investimento na formação do empreendedorismo hoteleiro, voltado para os empresários do segmento e a formação técnica operacional dos hotéis de pequeno, médio e grande porte”, disse.

José Wilson tem experiência empresarial na área acadêmica e, agora, investe no setor hoteleiro porque acredita no poder do turismo sergipano, principalmente com o potencial do turismo de sol, praia, natureza, gastronomia, evento e negócios como grande potencialidade do estado, que deve alcançar maior visibilidade regionalmente, nacionalmente e mundialmente.

Por Innuve Comunicação