OAB de Sergipe aprova nota de desagravo e tomará medidas contra violação de prerrogativa

Na sessão ordinária realizada na noite desta quinta-feira (31), o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe aprovou uma Nota de Desagravo a favor de Carlos Eduardo Soares de Lima. O profissional era advogado de um condomínio residencial, onde foi vítima de ataques verbais através de um grupo de WhatsApp promovidos por dois moradores, que questionaram a sua atividade e a sua reputação no exercício profissional.

A nota foi elaborada e lida na sessão pela advogada Carla Valéria. Em um trecho do documento, ela afirma que a OAB presta “o total e irrestrito repúdio público a práticas antirepublicanas e que aviltam o Estado Democrático de Direito, permanecendo intransigente na defesa das prerrogativas dos advogados sergipanos, indispensáveis para a efetivação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos”.

Em sua fala, o presidente da OAB-SE, Danniel Costa, informou que a Ordem adotará as medidas administrativas contra as pessoas que violaram as prerrogativas do advogado Carlos Eduardo. O presidente lembrou de uma frase que diz que “um advogado sozinho é sinônimo de força, mas que muitos advogados juntos simbolizam o poder”. E completou dizendo que “já passava da hora da advocacia se unir, porque quando um advogado tem sua prerrogativa violada, toda a advocacia sente essa dor.”

Danniel Costa deixou claro que a OAB-SE não vai medir esforços para que qualquer autoridade, seja ela privada ou pública, pense não só duas vezes, mas várias vezes, antes de violar as prerrogativas da advocacia. “Dr Carlos, o senhor não está sozinho e nunca mais qualquer advogado sergipano estará sozinho”, garantiu o presidente.

O advogado, que chegou a ser aplaudido de pé pelos conselheiros seccionais, agradeceu a atitude da Ordem em defesa das suas prerrogativas. “Eu me senti em casa dessa vez, não me senti sozinho, desde a primeira oportunidade que estive aqui e fui recebido para o julgamento. Meu sentimento hoje é de satisfação de poder fazer parte da OAB Sergipe”, ressaltou.

Por Innuve Comunicação

Foto Ascom OAB-SE