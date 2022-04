Polícia Civil indicia condutor de motocicleta por atropelamento de animal em Lagarto

A 3ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto divulgou, nesta sexta-feira (1°), que esclareceu o atropelamento de um animal no município. O caso ocorreu no dia 22 de março, no bairro Loiola. O condutor do veículo foi indiciado pela morte do animal.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, as investigações foram iniciadas logo após a comunicação do caso. “Os policiais civis procederam com diligência no local e fizeram o levantamento das informações”, acrescentou.

Felipe Andrade informou também que, com as diligências, foi localizado o autor do atropelamento. “Também foram identificadas testemunhas e foi possível concluir que não houve prestação de socorro ao animal”, evidenciou.

O autor do atropelamento foi indiciado pelo crime de maus-tratos aos animais com resultado morte e também por direção perigosa, já que estava empinando a motocicleta que conduzia no momento do atropelamento. Ele também não possuía carteira de habilitação.

Informações SSP