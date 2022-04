População pode se consultar em ambulatório a preço popular

São diversas especialidades, entre elas oftalmologia, ortopedia e psiquiatria.

A cada mês, mais de 700 sergipanos são beneficiados pelas consultas realizadas no Ambulatório Didático do curso de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit). Os atendimentos médicos são oferecidos a preço popular no Decós Day Hospital, no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana.

As especialidades disponíveis são: Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Pneumologia, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Psiquiatria, Dermatologia, Reumatologia, Urologia, Cirurgia, Nefrologia, Gastroenterologia, Endocrinologia e Otorrinolaringologia.

“As especialidades mais procuradas são oftalmologia, ortopedia e psiquiatria. Atendemos pacientes de todo o estado de Sergipe, temos muitos pacientes do interior do Estado, Alagoas e Bahia. Isso se deve, provavelmente, à grande dificuldade de acesso a estas especialidades pelo SUS e à alta qualidade de nossos profissionais”, avalia a supervisora do ambulatório, a médica alergista, Dra. Maria Fernanda Malaman.

“Prestamos um serviço de altíssima qualidade, feito por médicos com título de especialistas, mestres ou doutores em suas especialidades, a um valor acessível e com um tempo menor de espera”, acrescenta.

Estágio

Além de oferecer as consultas, o ambulatório oportuniza estágio para estudantes de medicina a partir do 5º período do curso. Eles são os responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente, sob a supervisão do médico especialista. “Inicialmente realizamos uma anamnese (entrevista) detalhada, esmiuçando a história da doença e, posteriormente, examinando o paciente integralmente, com foco nos órgãos das queixas relatadas”, conta a estudante do oitavo período de Medicina, Sílvia Alice Falcão dos Anjos.

Após cada consulta, os alunos debatem o caso do paciente em questão de acordo com os conhecimentos clínicos aprendidos em sala de aula para obter possíveis diagnósticos e empregar a conduta que melhor se adequa à situação. Ao encerrar cada atendimento, os casos são discutidos novamente. Tudo isso sob a orientação do professor.

“Acredito que as atividades desenvolvidas nos ambulatórios são muito relevantes na graduação, pois é ali que o contato com o paciente se estreita e aprendemos a lidar com questões que não estão nos livros, além de conseguir aplicar os conteúdos que foram vistos em outras matérias curriculares. A prática constante favorece substancialmente o desenvolvimento e aperfeiçoamento de nosso raciocínio clínico”, afirma Sílvia.

“A quantidade considerável de especialidades ofertadas no Decós nos dá a possibilidade de conhecer e criar afinidades com diversos ramos da Medicina, além da oportunidade de viver uma realidade mais próxima da atuação médica”, conclui a aluna.

Serviço

O atendimento no ambulatório está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 11h. Somente durante as férias dos alunos, nos meses de junho, julho e dezembro, os atendimentos ficam suspensos.

Para ser atendido no local, basta realizar o agendamento para a especialidade desejada pelo telefone (79) 3218-2300 ou ir presencialmente ao local.

O valor de cada consulta é de R$ 30.

Fonte e foto Asscom Unit