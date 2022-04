Prefeito de Laranjeiras assume interinamente direção estadual do MDB em Sergipe

Com as filiações do presidente e do vice-presidente estadual do MDB de Sergipe ao PSD, deputado federal Fábio Reis e o ex-deputado federal Sérgio Reis, respectivamente, o partido passa a ser presidido interinamente pelo prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto, o Juca.

Ele ocupa a 2ª vice-presidência da sigla e assume automaticamente a função. Juca é advogado, formado em Ciências Contábeis, mestrando em contabilidade e MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Foi vereador, vice-prefeito e está no segundo mandato de prefeito do município.

“Todas as minhas eleições foram pelo MDB. Tenho um enorme carinho por este partido que me projetou na vida pública, ao lado de grandes lideranças, como o ex-prefeito Antônio Carlos Franco e seu filho, o ex-deputado Marcos Franco. Sou de grupo e estarei à disposição do partido para prepará-lo, da melhor forma possível, aos desafios de mais um pleito eleitoral”, frisou Juca.