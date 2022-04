Procon divulga pesquisa comparativa de preços dos utensílios domésticos no município de Aracaju

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), divulgou nesta quinta-feira (31), o novo levantamento comparativo dos preços de utensílios domésticos.

As pesquisas de preços fazem parte do planejamento do órgão e visam monitorar o mercado e auxiliar os consumidores, como explica o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes. “Disponibilizamos mais uma pesquisa aos consumidores aracajuanos, com o intuito de auxiliar na obtenção de referência de preços e estimular a pesquisa prévia. Esse material também atua como ferramenta de monitoramento de mercado e auxilia o trabalho da fiscalização, sempre que necessário”, pontua.

O levantamento considerou os produtos de menor valor e contemplou 19 diferentes itens de cozinha. A coleta de dados foi realizada em seis estabelecimentos comerciais, localizados nos bairros Centro, Jabotiana, Luzia e Inácio Barbosa.

A pesquisa demonstra a variação de preços de itens populares como jogo de panelas em teflon – 7 unidades, que apresentou os maiores preços da tabela, variando entre R$374,99 e R$429,29; conjunto de jogo americano – 4 unidades, com valores entre R$18,00 e R$49,90; e escorredor de massas em plástico, que apresentou valores entre R$3,60 e R$9,99.

Para registro de denúncias, reclamações ou para sanar dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Aracaju através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, entre 8h e 13h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Também é possível encaminhar solicitação para o e-mail [email protected]

Confira a tabela completa.

Foto: Felipe Goettenauer