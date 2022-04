Saúde recebe 100 novos monitores para fortalecer a rede de alta complexidade

A rede de atenção de alta complexidade de Sergipe ganhou o reforço de 100 novos monitores multiparâmetros, doados pelo Ministério da Saúde na manhã desta sexta-feira, 01. Os aparelhos estão destinados às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), semi-intensivas e salas de estabilização dos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A entrega dos equipamentos aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Saúde e contou com a participação de representante do Ministério da Saúde.

O monitor multiparâmetro é o aparelho que tem a capacidade de informar em tempo real os sinais vitais do paciente, como nível de oxigênio no sangue e batimentos cardíacos, possibilitando o acompanhamento e evolução do quadro clínico do internado. Os 100 novos equipamentos irão para as unidades hospitalares da rede a partir da próxima semana, conforme informou a coordenadora do Centro de Abastecimento e Distribuição de Insumos e Medicamentos (Cadim), Ana Paula Melo Guimarães.

A entrega dos equipamentos foi feita pelo professor da Universidade Estadual da Paraíba, Paulo Eduardo Silva Barbosa, coordenador de projetos do Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde (Nutes), o único laboratório público credenciado pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa) para a produção de dispositivos médicos. Os aparelhos são produzidos no Brasil a partir da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), estratégia estabelecida entre a universidade, a Lifemed, detentora da propriedade intelectual destes monitores, e o Ministério da Saúde.

O professor enfatizou que a PDP é uma estratégia do governo Federal que busca a cooperação, mediante acordo entre instituições públicas e entidades privadas, para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, produção, capacitação produtiva e tecnológica do país em produtos estratégicos para atendimento às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte SES

Foto: Ewertton Nunes