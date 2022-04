Shopping Jardins promove ação educativa no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Buscando contribuir com o combate ao preconceito a pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Shopping Jardins recebe a fonoaudióloga Izabella Souza, a psicóloga Stéphanie Nunes e outros profissionais da Clínica Incluir no próximo sábado, 2 de abril. Das 10h às 22h, o público que for ao estande localizado no mall em frente ao hipermercado GBarbosa terá a oportunidade de receber informações e esclarecer dúvidas sobre o autismo. No local, haverá também uma divertida oficina de pintura artística para a criançada. O acesso será gratuito.

Criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, tem o objetivo de compartilhar informações e reduzir a discriminação contra as pessoas que apresentam o TEA.

Da assessoria

Foto: Pedro Leite