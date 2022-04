Toinho Nery filia-se ao União Brasil para disputar as eleições de 2022

Advogado e ex-prefeito de Tobias Barreto, Antonio Nery Junior vem ganhando força no Centro-Sul Sergipano

Na manhã desta sexta-feira, 1º de abril, o advogado Antonio Nery Jr realizou a filiação partidária junto ao União Brasil para disputar uma vaga nas eleições de 2022. A solenidade aconteceu em Aracaju/SE, na sede do partido no estado.

Toinho Nery, como é popularmente conhecido, é ex-prefeito do município de Tobias Barreto, localizado no Centro-Sul sergipano, e uma forte liderança política na região. Seu nome tem ganhado força nos últimos meses, fazendo com que diversos partidos tivessem convidado o advogado para filiação.

De acordo com Toinho, a escolha pelo União Brasil representa uma possibilidade real de disputa. “Quero continuar levando o nome de Tobias Barreto cada vez mais adiante. Estudamos bastante para esse momento e entendemos que, aqui, podemos vislumbrar uma vaga direta no Congresso Nacional. Nossa região pode ser uma nova referência, com condição verdadeira de disputa. Seguiremos com esperança e com coragem. Isso nunca me faltou”, afirma.

O evento de filiação foi conduzido pelo presidente do União Brasil em Sergipe, o político André Moura. Outras autoridades e lideranças políticas também estiveram presentes.

