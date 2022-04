Xand Avião comanda o melhor intervalo da história da Copa do Nordeste

Para comemorar a volta da torcida ao estádio, Brahma vai entrar em campo no intervalo da final da Copa do Nordeste com espetáculo inédito neste domingo (3). O gramado vai receber um grande palco de som e luz.

Faltando apenas três dias para a decisão final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport treinam seus times para os 90 minutos regulares, enquanto Xand Avião e Brahma preparam um espetáculo inédito para o intervalo da partida. O Show da Lampions será realizado entre o primeiro e segundo tempo, na tarde do domingo (3), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

O Show da Lampions terá efeitos especiais, show de luz, bailarinos e um pot-pourri das músicas de maior sucesso de Xand Avião. O espetáculo vai homenagear os principais clubes do Nordeste. Os 9 estados serão contemplados. A força, criatividade, alegria, e principalmente a paixão do torcedor nordestino inspiraram a direção artística do show.

O repertório foi escolhido pelo próprio Xand Avião. O cantor foi anunciado na última semana como o mais novo embaixador de Brahma. Com ares de pop star, o comandante entrará no gramado, em grande estilo, acompanhado de corpo de balé com mais de 50 dançarinos, cenário especial e com um figurino exclusivo, pensado para o momento. Entre antigos e novos sucessos, o artista pretende levar os torcedores à loucura com hits que marcaram sua carreira.

“Xand, nosso novo comandante Brahmoso, vai pilotar essa apresentação inédita. A ideia é reunir futebol, alegria e cerveja”, revela Arnaldo Garcia, head de Marketing Regional da Ambev. O torcedor pode esperar momentos de grande emoção, afinal isso é a cara da Lampions”, promete.

O palco especial, que será montado em no máximo 3 minutos na lateral do gramado, vai contar com um bar cenográfico de quase 50 metros quadrados. Toneladas de equipamentos de som, luz e pirotecnia serão utilizadas durante o show. O público também terá sua participação. A cremosidade da Brahma vai escorrer da arquibancada.

Quase 250 profissionais estarão envolvidos no projeto. O corpo de dança vai mobilizar mais de 50 bailarinos. A coreografia é assinada pelo grupo Fit Dance. A direção criativa é do ator e diretor teatral Marco Vettore. A direção geral e produção do espetáculo é da Agência Califórnia.

Multiplataformas

O espetáculo vai ampliar a experiência para o torcedor com um projeto de transmissão, integrado em multiplataforma. Que estiver em casa poderá acompanhar de três formas: ao vivo no SBT, por meio do canal NordesteFC – uma plataforma de streaming própria da Copa do Nordeste, e durante o show do intervalo, no canal da Copa do Nordeste, no Youtube.

A interação ficará por conta de um time de influenciadores que estarão em casa e nas arquibancadas levando detalhes para quem estiver acompanhando através das redes sociais. As plataformas digitais da Brahma trarão conteúdos extras e de bastidores e os fãs de Xand, assim como os torcedores poderão interagir através da hashtag #BrahmaNaLampions no Twitter e Instagram.

Além disso, o app Zé Delivery vai oferecer cupom de 40% para qualquer compra. Para ter acesso ao desconto basta inserir o cupom ZENALAMPIONS. O cupom é válido para compras nos estados de CE, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN e SE, até as 23:59 do domingo, dia 03/04/2022. Limitado a 8.000 usos. Máximo de 1 uso por usuário. -40% OFF limitado a R$12.

Brahma e o futebol

Parceira de longa data do futebol brasileiro, Brahma é patrocinadora dos 20 maiores clubes do país e é a principal incentivadora do futebol nordestino, entre eles, o Sport, de Pernambuco, e o Fortaleza, no Ceará.

A Brahma é uma cerveja que está na mesa dos brasileiros, com excelentes ingredientes e muita qualidade, desde 1888. Com essas parcerias, a Brahma pretende trazer mais brahmosidade para o futebol.

Foto assessoria

Por Will Rodriguez