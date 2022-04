Atendendo ao convite do presidente do PL, Valmir de Francisquinho, o advogado Adir Machado assinou ficha de filiação ao Partido Liberal para disputar uma das oito vagas de Sergipe na Câmara dos Deputados.

A confirmação aconteceu na tarde desta sexta-feira, 01, na sede do PL/SE, com a presença do presidente.

O advogado deixou o partido Cidadania nesta sexta-feira, 01.

Foto: divulgação

Da assessoria