Aracaju iniciará aplicação de 2ª dose de reforço em idosos acima de 70 anos no dia 4, em todas as salas de imunização das UBSs

A Prefeitura de Aracaju iniciará a quarta dose contra covid-19 para idosos a partir de 70 anos nesta segunda-feira (04). Os imunizantes serão disponibilizados nas 45 Unidades Básicas de Saúde, nos três shoppings da capital, no drive-thru do Parque da Sementeira e no ponto itinerante de vacinação instalado, próxima semana, na Praça Zilda Arns.

Para receber o imunizante, o idoso precisa ter completado quatro meses da primeira dose de reforço e apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

As vacinas estarão disponíveis em todas as salas de imunização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de 8h às 16h. Nas UBSs Augusto Franco, Onésimo Pinto, Francisco Fonseca e Marx de Carvalho, as salas de vacina funcional das 8h às 18h.

Também será possível se vacinar nos shoppings Riomar, Jardins e Aracaju Parque Shopping, de 8h às 16h. Já o drive-thru do Parque Governador Augusto Franco – Sementeira -, funcionará de 8h às 13h, assim como a vacinação itinerante na praça Zilda Arns.

