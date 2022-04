Carta aberta aos pré-candidatos e candidatas ao legislativo estadual

Esse é o grande problema do Brasil: todos levam a política na palhaçada!

Gerenciar um país, um estado ou uma cidade não é a mesma coisa que gerenciar uma empresa. Tanto que até existe um curso de administração, voltado para gestão pública.

Não adianta colocar “trezentos” empresários ali dentro, porque vai dar merda. Não é tão simples quanto parece, ainda mais num país como o Brasil, que tem o sistema corrupto.

A divisão dos apoios levará fatalmente a uma polarização, e consequentemente ficaremos mais quatro anos sem representantes nas câmaras federal e estadual, e quem perde de fato é o povo. Não é o momento de se AVENTURAR e brincar com o futuro da nossa cidade, estamos vivendo tempos difíceis que pede prudência e responsabilidade.

Com o cenário político que se apresenta a nível estadual só temos chance de eleger um único deputado federal e estadual. Por que esses caras não chamam o que tem maior e melhor possibilidade de se eleger para conversar, fazer uma mega aliança e construir um projeto para Estância e a região Centro Sul do Estado? Todos juntos? Fato é que cada um quer ser o líder do clã pra ser endeusado, para ser visto como o grande salvador. E não há uma preocupação real dessas pessoas em arrumar a “casa” (Estância) O que eles querem é devoção. É uma guerra de ego.

Enquanto eles sobem em palcos para se exaltarem porque se acham melhores, o povo está embaixo aplaudindo. Por que Adriana Leite não se junta com Márcio Souza e Rubens Marques , da mesma forma que Suely Barreto não se junta com Magno Jesus e Misael Dantas Soares? Eles juntos poderiam ser mais fortes, problema é que cada um quer ser seu próprio CACIQUE.

A verdade é que ninguém está nem aí contigo, com sua família e muito menos com a sua vida. Agora faço um apelo aos ELEITORES que cumpra seu dever de cidadão e vote, mas não transforme a patifaria da discussão política que é no Brasil, estados e municípios, em algo do seu dia a dia. Escolha o candidato certo, aquele que tem real chance de emplacar nas URNAS!

Você é sua pátria!

Por Silvânia Martins