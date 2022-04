De Ribeirópolis para Brasília: Gabriela Passos é pré-candidata a federal

Dentre os novos nomes que estarão concorrendo a uma vaga na Câmara Federal este ano, a bacharel em Direito e estudante de Psicologia, Gabriela Passos, poderá surpreender. Natural de Ribeirópolis, ela é filiada ao Partido Progressistas e aposta na renovação para conquistar uma das oito vagas em disputa.

“Estou muito confiante, chegando com força e com muita vontade. Pretendo levar a minha disposição para apresentar novas idéias e projetos para o nosso Estado e para o Brasil. O PP mostra união, um somando com o outro, e assim o nosso grupo vai ficando cada vez mais forte. Tenho certeza que nós faremos uma bela história”, disse.

De uma família tradicional da política sergipana – ela é filha do ex-deputado estadual Antônio Passos e neta de Chico Passos – Gabriela pretende levar para Brasília, caso seja eleita, toda a experiência adquirida no seu berço político, associada à sensibilidade e o olhar típico da mulher.

“Quero contribuir para meu Estado de forma ativa, fiscalizando e legislando. Sei que posso ajudar Sergipe a se desenvolver, principalmente dentro das áreas da educação e saúde, onde serão minhas maiores pautas.

Outro foco de atuação será a defesa das mulheres, combatendo os diferentes tipos de violência contra a mulher”, pontuou.

Gabriela também pretende ser uma voz ativa para difundir e valorizar o turismo local, a cultura e o esporte. “Vamos lutar para que a cultura tenha um aporte financeiro e se torne uma área estratégica de crescimento econômico e de bem-estar social. Também iremos atuar para que a Educação tenha incentivos, à exemplo da Cultura com a Lei Rouanet”, assegurou.

Foto assessoria

Por André Carvalho