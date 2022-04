Doe sangue e ganhe 10% de desconto no IPTU, prevê PL do vereador Neto Batalha

Já imaginou doar sangue e ganhar um desconto de 10% sobre o pagamento do IPTU? A iniciativa pode acontecer na cidade de São Cristóvão ainda este ano. Trata-se de um Projeto de Lei de autoria do vereador Neto Batalha (PP), e para ter acesso ao desconto basta ser doador de sangue regular com no mínimo duas doações no ano anterior ao desconto pretendido.

O vereador explica que a medida foi criada para estimular a doação de sangue na região e em contrapartida a Prefeitura Municipal ofertaria um generoso abatimento sobre o pagamento do IPTU.

Neto Batalha diz que o estoque dos bancos de sangue em São Cristóvão vive sempre numa situação crítica, como acontece em quase todo o país. “Nosso projeto é como se fosse uma campanha de doação de sangue. Sempre apoiamos as ações no município e desta vez propomos uma economia no bolso de cada sãocristovense. Agora é aguardar a votação da Câmara e torcer pela aprovação da medida”, comenta o vereador.

Fonte e foto assessoria