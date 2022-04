Edvaldo Nogueira animado com a força do PDT e sugere escolha do senador como foi a do governador

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), animado com as filiações que fez ao partido, em condições de fazer uma boa chapa para estadual e federal, e disputar as eleições proporcionais deste anos. Edvaldo diz que o partido está forte e terá condições de eleger parlamentares e dar apoio à chapa majoritária.

Quatro vereadores que o apoiam na Câmara Municipal de Aracaju migraram para o PDT, além do presidente estadual do PCdoB, professor Bittencourt. Também estão no partido os deputados estaduais Luís Garibaldi, o líder do Governo, Zezinho Sobral, e Maria Mendonça.

O ex-deputado federal Adelson Barreto, que tem um potencial de votos grande em Sergipe, também optou por filiação no PDT, como também Luciana Déda. Todos com intenção de disputar mandatos proporcionais e com chances de atingir seus objetivos.

Edvaldo Nogueira lembrou que neste sábado (02) termino a filiação de candidatos a deputados e “agora vamos trabalhar para escolha do candidato a senador, que está entre Jackson Barreto (MDB), Laércio Oliveira (PP) e André Moura (UB)”. Acrescentou que indicação do nome do vice deve ficar mais para frente.

O prefeito defende que a escolha do candidato ao Senado seja feita dentro dos moldes em que foi indicado o nome para governador, através das lideranças da base aliada, com aval do governador Belivaldo Chagas (PSD), a fim de continuar mantendo a unidade dentro da aliança.