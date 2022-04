Entidades Estaduais Municipalistas do Nordeste se reúnem durante encontro em Sergipe

Aconteceu ontem, 1º, na capital sergipana, o 5º Encontro de Entidades Estaduais Municipalistas do Nordeste, intitulado de “Nordeste Unido pelo Desenvolvimento”. O evento foi acolhido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), e reuniu presidentes das entidades estaduais municipalistas do Nordeste, com o objetivo de discutir pautas de fomento ao desenvolvimento dos municípios da região.

A programação incluiu debates sobre o panorama da exploração do gás no Brasil, apresentado pelo deputado federal Laercio Oliveira; apresentação do prefeito de Indiaroba/SE, Adinaldo Nascimento, sobre ações inovadoras implantadas para fomentar a economia do município; demonstração dos resultados das ações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), exibida pelo superintendente da entidade, Marcos Alves Filho; e apresentação panorâmica das parcerias público-privadas (PPPs) no Brasil e a modelagem de PPP nos municípios.

O novo presidente da FAMES, Alan Andrelino, demonstrou a satisfação em receber no estado de Sergipe, o encontro das entidades estaduais e poder contribuir com as discussões de pautas municipalistas. “Estou muito feliz por estar representando os municípios sergipanos nesta semana municipalista. Recebemos vários presidentes para trocarmos experiências e discutirmos novidades para as políticas públicas”, pontuou o presidente.

Para a presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Ana Célia, o momento representa o fortalecimento do municipalismo nordestino. “A gente volta pra Pernambuco sempre trazendo alguma coisa nova e, principalmente, é um momento da gente se fortalecer para enfrentar os desafios do dia a dia que a gente está vivendo, quase virando a página dessa pandemia, mas ainda não viramos, e com todo esse momento da crise econômica. Eventos como esse juntam todos que têm a mesma característica, os mesmos problemas que estamos passando, em uma mesma região que é o Nordeste, para fazer com que a gente se fortaleça e, que juntos, a gente discuta, crie alternativas e diminua essas angústias”, declarou a presidente.

O ex-presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, destacou o evento como encerramento da semana municipalista, que teve início com a realização da Prosa da FAMES, na sequência a inauguração da sede própria da Federação, encerrando com a realização do Encontro de Entidades Estaduais Municipalistas do Nordeste. “Ontem (31) recebemos os presidentes das Estaduais e hoje (1º) discutimos a deliberação da pauta Nordeste, muito importante para o desenvolvimento dos municípios nordestinos, e essa reunião está sendo sediada aqui, em Aracaju, e tem um significado especial para o municipalismo sergipano”, destacou Christiano.

Próximas pautas municipalistas

Nos dias 25 e 28 de abril será realizada a XXIII Marcha a Brasília em defesa dos municípios, e nos dias 11 e 12 de maio, será promovido no estado da Bahia, o 6º encontro Nordeste Unido pelo Desenvolvimento.

Foto assessoria

Por Innuve Comunicação