Governo paga 2 parcelas aos grupos emergenciais Cartão Mais Inclusão

Pagamento é consequência da sanção de Lei que prorroga o benefício até dezembro de 2022

Após a sanção da Lei 8.990/22, o Governo de Sergipe retoma o pagamento do Cartão Mais Inclusão (CMais) aos grupos emergenciais cadastrados no Programa. De acordo com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), nesta sexta, 01 de abril, foram creditadas ao mesmo tempo as parcelas de fevereiro e março para as famílias que haviam recebido pela última vez em janeiro. Isso porque o benefício foi prorrogado até dezembro de 2022 para os grupos emergenciais; as demais famílias beneficiárias do programa seguem recebendo regularmente.

Permanecem no programa as famílias que não foram inseridas em outros benefícios. Aquelas que foram desligadas serão substituídas por outras, segundo conta a gerente do CMais na SEIAS, Kátia Ferreira. “Existe um quantitativo de beneficiários que foram inseridos, por exemplo, no Auxílio Brasil e, por isso, automaticamente desligados do CMais. A Lei autorizou que seja feita a substituição dessas famílias, até o limite de 20 mil. Nossas equipes estão realizando a identificação, através do Cadastro Único, das famílias com perfil para entrar no programa nessas vagas que foram abertas”, explica a assistente social.

Segundo a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, no próximo dia 10 de abril, quando recebem as famílias do CMais permanente, o calendário de pagamento deverá ser unificado. “As famílias que hoje recebem fevereiro e março já receberão a parcela de abril no dia 10. E assim que o processo de substituição das famílias desligadas for concluído, com o apoio dos municípios, os novos beneficiários passarão a receber junto com os demais”, afirma a gestora.

O Cartão Mais Inclusão é um programa de transferência de renda criado pelo governo estadual para mitigar os efeitos da pandemia na segurança alimentar e nutricional da população em situação de extrema pobreza em Sergipe. Há exatamente dois anos, vem fazendo a diferença nas vidas de milhares de famílias sergipanas, permitindo a aquisição de alimentos na rede credenciada Banese, e fomentando a circulação de renda na economia dos municípios. Mais de R$ 51 milhões já foram investidos no programa pelo Governo de Sergipe, até o momento.

