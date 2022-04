Polícia Civil prende um comerciante suspeito de receptação, no bairro Santo Antônio, em Aracaju

Equipe de policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prendeu nesta sexta-feira (01) o proprietário de uma loja de peças para motocicletas suspeito de praticar o crime de receptação. A ação, dada no bairro Santo Antônio, contou com o apoio da seguradora de veículos, que prestou informações às equipes policiais.

Segundo as investigações e com o apoio das informações cedidas à polícia civil pela seguradora de veículos, uma motocicleta furtada no na quinta-feira (31), teria sido levada à loja para o desmonte e venda das peças. No estabelecimento foram encontrados e apreendidos motores e quadros de motocicletas, ambos com numeração censurada, além de outros acessórios.

O proprietário da loja, que já havia sido condenado pelo mesmo crime em janeiro, foi autuado em flagrante e preso pelo crime de receptação qualificada, e será apresentado amanhã à Justiça para a audiência de custódia. As investigações serão aprofundadas para a identificação do autor do furto da motocicleta, entre outros crimes contra o patrimônio.

A Polícia Civil, por meio da DRFV, alerta comerciantes de peças de veículos e a população em geral que o crime de receptação fomenta a prática de roubos e furtos, e a unidade policial intensificará as ações de combate.

Com informações e foto da SSP